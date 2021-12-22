Битки подорожчають: ціни на вживані авто в США стрімко зростають

На вторинний ринок впливає глобальний дефіцит мікрочипів, що призвело до нестачі нових авто в дилерів. Багато американців звернули погляди на вторинний ринок.

Попит на вживані автомобілі із США в Україні знижуватиметься. Справа в тому, що старі автомобілі в Америці стрімко дорожчають. Про це повідомляє видання "Car and Driver".

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За рік середня ціна вживаних авто в США зросла на 35% і досягла 27 500 доларів. Тільки за листопад вона підскочила одразу на 500 доларів.

Ціни на вживані авто відрізняються залежно від штату, але зростання зафіксоване повсюдно. Найменше машини додали у вартості у Філадельфії (на 27%) та в Юті (на 28%).

[ + – ] Імпорт битків із США в Україну вже скоротився Фото: itc.ua

Причина подорожчання відома — нестача нових авто, викликана глобальним дефіцитом автомобільних мікросхем. Американці звернули свої погляди на ринок секонд-хенду.

Крім того, відсутність нових автомобілів у дилерів змусила багатьох жителів Штатів почекати із заміною машини. Це суттєво зменшило пропозицію на вторинному ринку: кількість вживаних авто у продажу скоротилася на 16% порівняно з початком року – до 2,25 млн одиниць.

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Особливо відчувається дефіцит уживаного авто у віці від 2 до 8 років – саме такі машини нерідко потрапляють в Україну. Останнім часом уже зафіксовано різке скорочення імпорту авто із США до нашої країни. До того ж невдовзі вони подорожчають і в Україні.

Також Фокус повідомляв, що українці стали частіше утилізувати старі автомобілі. Як правило, на металобрухт здають легкові моделі.