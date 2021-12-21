В Україні виявлено унікальну шестиколісну Toyota: її продають за ціною Camry
Ексклюзивний позашляховик виставили на продаж за дуже низькою ціною. Пікап є великою рідкістю.
В Україні знайшли приголомшливий шестиколісний пікап Toyota Tundra. Це справжній ексклюзив, адже всього у світі є лише кілька таких автомобілів. Про це пише сайт ТопЖир.
Екстремальний тюнінг Toyota Tundra виконали в американському ательє Devolro. Компанія з Флориди прославилася доопрацюванням позашляховиків і саме пікапи Toyota вона готує до бездоріжжя найчастіше.
Вартість автомобілів варіюється в межах від 100 до 500 тисяч доларів, залежно від комплектації. Шестиколісна версія є рідкісною і дорогою.
Щоб розмістити третю вісь, Toyota Tundra подовжили. Крім того, пікапу збільшили кліренс та встановили позашляхові шини. Також з'явилися сталеві бампери, шноркель, лебідка та додаткова оптика на даху.Важливо
Салон Toyota Tundra Devolro оброблений дорогою ексклюзивною шкірою. А 5,7-літровий V8 доповнений механічним компресором, що підвищило його потужність до 580 к. с. З'явилася нова вихлопна система.
Саме із двигуном у шестиколісної Toyota Tundra проблема, адже автомобіль утопили. Пікап не на ходу і цим пояснюється його вартість – ексклюзив продають лише за 31 тис. доларів.
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