В Україні виявлено унікальну шестиколісну Toyota: її продають за ціною Camry

Ексклюзивний позашляховик виставили на продаж за дуже низькою ціною. Пікап є великою рідкістю.

В Україні знайшли приголомшливий шестиколісний пікап Toyota Tundra. Це справжній ексклюзив, адже всього у світі є лише кілька таких автомобілів. Про це пише сайт ТопЖир.

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[ + – ] Пікап отримав сталеві бампери, лебідку та шноркель Фото: с сайта ТопЖыр

Екстремальний тюнінг Toyota Tundra виконали в американському ательє Devolro. Компанія з Флориди прославилася доопрацюванням позашляховиків і саме пікапи Toyota вона готує до бездоріжжя найчастіше.

Вартість автомобілів варіюється в межах від 100 до 500 тисяч доларів, залежно від комплектації. Шестиколісна версія є рідкісною і дорогою.

[ + – ] Салон оброблений дорогою шкірою Фото: с сайта ТопЖыр

Щоб розмістити третю вісь, Toyota Tundra подовжили. Крім того, пікапу збільшили кліренс та встановили позашляхові шини. Також з'явилися сталеві бампери, шноркель, лебідка та додаткова оптика на даху.

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Салон Toyota Tundra Devolro оброблений дорогою ексклюзивною шкірою. А 5,7-літровий V8 доповнений механічним компресором, що підвищило його потужність до 580 к. с. З'явилася нова вихлопна система.

[ + – ] Toyota Tundra подовжили для установки третьої осі Фото: с сайта ТопЖыр

Саме із двигуном у шестиколісної Toyota Tundra проблема, адже автомобіль утопили. Пікап не на ходу і цим пояснюється його вартість – ексклюзив продають лише за 31 тис. доларів.

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