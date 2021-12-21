В Украине обнаружена уникальная шестиколесная Toyota: ее продают по цене Camry

Эксклюзивный внедорожник выставили на продажу по очень невысокой цене. Пикап является большой редкостью.

В Украине нашли впечатляющий шестиколесный пикап Toyota Tundra. Это настоящий эксклюзив, ведь всего в мире существует всего несколько таких автомобилей. Об этом пишет сайт ТопЖыр.

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[ + – ] Пикап получил стальные бамперы, лебедку и шноркель Фото: с сайта ТопЖыр

Экстремальный тюнинг Toyota Tundra выполнили в американском ателье Devolro. Компания из Флориды прославилась доработкой внедорожников и именно пикапы Toyota она готовит к бездорожью чаще всего.

Стоимость автомобилей варьируется в пределах от 100 до 500 тыс. долларов, в зависимости от комплектации. Шестиколесная версия является самой редкой и дорогой.

[ + – ] Салон отделан дорогой кожей Фото: с сайта ТопЖыр

Чтобы поместить третью ось, Toyota Tundra удлинили. Кроме того, пикапу увеличили клиренс и установили внедорожные шины. Также появились стальные бамперы, шноркель, лебедка и дополнительная оптика на крыше.

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Салон Toyota Tundra Devolro отделан дорогой эксклюзивной кожей. А 5,7-литровый V8 дополнен механическим компрессором, что подняло его мощность до 580 л. с. Появилась и новая выхлопная система.

[ + – ] Toyota Tundra удлинили для установки третьей оси Фото: с сайта ТопЖыр

Именно с двигателем у шестиколесной Toyota Tundra проблема, ведь автомобиль утопили. Пикап не на ходу и этим объясняется его стоимость пикапа – эксклюзив продают всего за 31 тыс. долларов.

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