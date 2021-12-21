В Украине обнаружена уникальная шестиколесная Toyota: ее продают по цене Camry
Эксклюзивный внедорожник выставили на продажу по очень невысокой цене. Пикап является большой редкостью.
В Украине нашли впечатляющий шестиколесный пикап Toyota Tundra. Это настоящий эксклюзив, ведь всего в мире существует всего несколько таких автомобилей. Об этом пишет сайт ТопЖыр.
Экстремальный тюнинг Toyota Tundra выполнили в американском ателье Devolro. Компания из Флориды прославилась доработкой внедорожников и именно пикапы Toyota она готовит к бездорожью чаще всего.
Стоимость автомобилей варьируется в пределах от 100 до 500 тыс. долларов, в зависимости от комплектации. Шестиколесная версия является самой редкой и дорогой.
Чтобы поместить третью ось, Toyota Tundra удлинили. Кроме того, пикапу увеличили клиренс и установили внедорожные шины. Также появились стальные бамперы, шноркель, лебедка и дополнительная оптика на крыше.Важно
Салон Toyota Tundra Devolro отделан дорогой эксклюзивной кожей. А 5,7-литровый V8 дополнен механическим компрессором, что подняло его мощность до 580 л. с. Появилась и новая выхлопная система.
Именно с двигателем у шестиколесной Toyota Tundra проблема, ведь автомобиль утопили. Пикап не на ходу и этим объясняется его стоимость пикапа – эксклюзив продают всего за 31 тыс. долларов.
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