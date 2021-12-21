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Українці стали частіше здавати автомобілі на металобрухт: яких машин позбавляються

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Утилізація автомобілів, утилізація авто, зняття авто з обліку, б/у авто
Фото: РБК | У 2021 році кількість знятих з обліку авто зросла на 40%

Середній вік утилізованих автомобілів — 24,8 роки. Більшість з них – легкові.

У січні-листопаді 2021 року українці зняли з обліку для вибракування та утилізації 15 056 автомобілів, що одразу на 40% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Про це свідчить статистика Інституту досліджень авторинку.

Середній вік знятих з обліку автомобілів – 24,8 роки, а 64% їх – легкові. Також повідомляється, що 54% машин належали фізичним особам, а 46% – юридичним.

Утилізація автомобілів, утилізація авто, зняття авто з обліку, б/у авто
Власники відмовляються від українських, російських та радянських авто

Найчастіше на утилізацію здають старі авто радянського, українського та російського виробництва. Серед лідерів відсутні моделі інших країн. Перші місця посідають ВАЗ-2101 (791 шт.), ВАЗ-2106 (657 шт.) та УАЗ "Буханка" (632).

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Експерти Інституту дослідження авторинку вважають, що реальна кількість бракованих авто набагато більша. Щороку з доріг зникають сотні тисяч старих машин, але їх просто не знімають з обліку. Тим більше, що в Україні фактично немає відповідального за автомобіль, що залишився на вулиці.

Утилізація автомобілів, утилізація авто, зняття авто з обліку, б/у авто
Найбільше з обліку зняли ВАЗ-2101
Фото: wikipedia.org

Названі й основні причини зняття авто з обліку:

  1. Робота камер автофіксації та майбутнє впровадження техогляду – власники бояться штрафів та автодвійників.
  2. Завдяки пільговим періодам розмитнення старі автомобілі замінюються свіжішими вживаними авто з Європи та США.
  3. Нові митні правила різко зменшили кількість випадків купівлі авто "під документи".
  4. Юридичні особи проводять інвентаризацію та позбавляються неліквідного майна.

Раніше Фокус розповідав про авто, що найчастіше викрадають, в Україні. У лідерах – японські моделі.