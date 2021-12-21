Українці стали частіше здавати автомобілі на металобрухт: яких машин позбавляються

Середній вік утилізованих автомобілів — 24,8 роки. Більшість з них – легкові.

У січні-листопаді 2021 року українці зняли з обліку для вибракування та утилізації 15 056 автомобілів, що одразу на 40% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Про це свідчить статистика Інституту досліджень авторинку.

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Середній вік знятих з обліку автомобілів – 24,8 роки, а 64% їх – легкові. Також повідомляється, що 54% машин належали фізичним особам, а 46% – юридичним.

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Найчастіше на утилізацію здають старі авто радянського, українського та російського виробництва. Серед лідерів відсутні моделі інших країн. Перші місця посідають ВАЗ-2101 (791 шт.), ВАЗ-2106 (657 шт.) та УАЗ "Буханка" (632).

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Експерти Інституту дослідження авторинку вважають, що реальна кількість бракованих авто набагато більша. Щороку з доріг зникають сотні тисяч старих машин, але їх просто не знімають з обліку. Тим більше, що в Україні фактично немає відповідального за автомобіль, що залишився на вулиці.

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Названі й основні причини зняття авто з обліку:

Робота камер автофіксації та майбутнє впровадження техогляду – власники бояться штрафів та автодвійників. Завдяки пільговим періодам розмитнення старі автомобілі замінюються свіжішими вживаними авто з Європи та США. Нові митні правила різко зменшили кількість випадків купівлі авто "під документи". Юридичні особи проводять інвентаризацію та позбавляються неліквідного майна.

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