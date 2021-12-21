Украинцы стали чаще сдавать автомобили на металлолом: от каких машин избавляются
Средний возраст утилизируемых авто – 24,8 года. Большинство из них – легковые.
В январе-ноябре 2021 года украинцы сняли с учета для выбраковки и утилизации 15 056 автомобилей, что сразу на 40% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом свидетельствует статистика Института исследований авторынка.
Средний возраст снятых с учета автомобилей – 24,8 года, а 64% из них – легковые. Также сообщается, что 54% машин принадлежали физическим лицам, а 46% — юридическим.
Чаще всего на утилизацию сдают старые авто советского, украинского и российского производства. Среди лидеров отсутствуют модели из других стран. Первые места занимают ВАЗ-2101 (791 шт.), ВАЗ-2106 (657 шт.) и УАЗ "Буханка" (632).Важно
Эксперты Института исследования авторынка считают, что реальное количество выбракованных авто гораздо больше. Ежегодно с дорог пропадают сотни тысяч старых машин, но их попросту не снимают с учета. Тем более, что в Украине фактически нет ответственно за оставленный на улице автомобиль.
Названы и основные причины снятия авто с учета:
- Работа камер автофиксации и будущее внедрение техосмотра – владельцы боятся штрафов и авто-двойников.
- Благодаря льготным периодам растаможки старые автомобили заменяются более свежими б/у авто из Европы и США.
- Новые таможенные правила резко уменьшили количество случае покупки авто "под документы".
- Юридические лица проводят инвентаризацию и избавляются от неликвидного имущества.
Ранее Фокус рассказывал о самых угоняемых авто в Украине. В лидерах — японские модели.