Украинцы стали чаще сдавать автомобили на металлолом: от каких машин избавляются

Средний возраст утилизируемых авто – 24,8 года. Большинство из них – легковые.

В январе-ноябре 2021 года украинцы сняли с учета для выбраковки и утилизации 15 056 автомобилей, что сразу на 40% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом свидетельствует статистика Института исследований авторынка.

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Средний возраст снятых с учета автомобилей – 24,8 года, а 64% из них – легковые. Также сообщается, что 54% машин принадлежали физическим лицам, а 46% — юридическим.

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Чаще всего на утилизацию сдают старые авто советского, украинского и российского производства. Среди лидеров отсутствуют модели из других стран. Первые места занимают ВАЗ-2101 (791 шт.), ВАЗ-2106 (657 шт.) и УАЗ "Буханка" (632).

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Эксперты Института исследования авторынка считают, что реальное количество выбракованных авто гораздо больше. Ежегодно с дорог пропадают сотни тысяч старых машин, но их попросту не снимают с учета. Тем более, что в Украине фактически нет ответственно за оставленный на улице автомобиль.

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Названы и основные причины снятия авто с учета:

Работа камер автофиксации и будущее внедрение техосмотра – владельцы боятся штрафов и авто-двойников. Благодаря льготным периодам растаможки старые автомобили заменяются более свежими б/у авто из Европы и США. Новые таможенные правила резко уменьшили количество случае покупки авто "под документы". Юридические лица проводят инвентаризацию и избавляются от неликвидного имущества.

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