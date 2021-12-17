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Названы самые угоняемые авто в Украине: ТОП-10 марок и моделей

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Угон авто, угоны автомобилей, самые угоняемые авто, Toyota Land Cruiser, Toyota Camry
Фото: autoua.net | Количество угонов постепенно снижается

Угонять авто в Украине стали меньше. Больше всего их зафиксировано в Харьковской области.

За первое полугодие в Украине отмечено 1475 угонов автомобилей. По сравнению с прошлым годом в Национальной полиции фиксируют уменьшение количества случаев незаконного завладения авто – за весь 2020 год их было 4522. Об этом сообщает Finance.ua.

Примерно половину украденых авто полиции удается найти. В нынешнем году в лидеры по угонам неожиданно вышла Харьковская область – там украли 51,4% авто. Для справки: год назад на первом месте был Киев с показателем в 52,1%.

Угон авто, угоны автомобилей, самые угоняемые авто, Toyota Land Cruiser, Toyota Camry
Чаще всего угоняют автомобили Toyota
Фото: Toyota

Также названы самые популярные автомобили у угонщиков. Как и ранее, среди марок лидируют японские Toyota и Lexus. Также очень часто воруют недешевые премиальные авто.

Самые угоняемые автомобили в Украине:

  1. Toyota
  2. Lexus
  3. Hyundai
  4. Kia
  5. Mazda
  6. Honda
  7. BMW
  8. Land Rover
  9. Porsche
  10. Audi

Среди моделей наибольшим спросом у злоумышленников также пользуются Toyota: первые три места занимают авто именно этой марки – Toyota Land Cruiser, Camry и RAV4.

Угон авто, угоны автомобилей, самые угоняемые авто, Toyota Land Cruiser, Toyota Camry
Самая популярная модель у угонщиков - Toyota Land Cruiser
Фото: Toyota

ТОП-10 самых угоняемых моделей авто в Украине:

  1. Toyota Land Cruiser
  2. Toyota Camry
  3. Toyota RAV4
  4. Lexus LX
  5. Hyundai Tucson
  6. Kia Optima
  7. Kia Rio
  8. Range Rover
  9. Audi Q7
  10. Volkswagen Tiguan
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Следует отметить, что дорогие авто и модели среднего класса преимущественно угоняют для перепродажи или под заказ, а вот бюджетные модели (особенно ВАЗ и ЗАЗ) – для последующей разборки на запчасти.

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