Названы самые угоняемые авто в Украине: ТОП-10 марок и моделей

Угонять авто в Украине стали меньше. Больше всего их зафиксировано в Харьковской области.

За первое полугодие в Украине отмечено 1475 угонов автомобилей. По сравнению с прошлым годом в Национальной полиции фиксируют уменьшение количества случаев незаконного завладения авто – за весь 2020 год их было 4522. Об этом сообщает Finance.ua.

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Примерно половину украденых авто полиции удается найти. В нынешнем году в лидеры по угонам неожиданно вышла Харьковская область – там украли 51,4% авто. Для справки: год назад на первом месте был Киев с показателем в 52,1%.

[ + – ] Чаще всего угоняют автомобили Toyota Фото: Toyota

Также названы самые популярные автомобили у угонщиков. Как и ранее, среди марок лидируют японские Toyota и Lexus. Также очень часто воруют недешевые премиальные авто.

Самые угоняемые автомобили в Украине:

Toyota Lexus Hyundai Kia Mazda Honda BMW Land Rover Porsche Audi

Среди моделей наибольшим спросом у злоумышленников также пользуются Toyota: первые три места занимают авто именно этой марки – Toyota Land Cruiser, Camry и RAV4.

[ + – ] Самая популярная модель у угонщиков - Toyota Land Cruiser Фото: Toyota

ТОП-10 самых угоняемых моделей авто в Украине:

Toyota Land Cruiser Toyota Camry Toyota RAV4 Lexus LX Hyundai Tucson Kia Optima Kia Rio Range Rover Audi Q7 Volkswagen Tiguan

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Следует отметить, что дорогие авто и модели среднего класса преимущественно угоняют для перепродажи или под заказ, а вот бюджетные модели (особенно ВАЗ и ЗАЗ) – для последующей разборки на запчасти.

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