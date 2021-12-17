Названы самые угоняемые авто в Украине: ТОП-10 марок и моделей
Угонять авто в Украине стали меньше. Больше всего их зафиксировано в Харьковской области.
За первое полугодие в Украине отмечено 1475 угонов автомобилей. По сравнению с прошлым годом в Национальной полиции фиксируют уменьшение количества случаев незаконного завладения авто – за весь 2020 год их было 4522. Об этом сообщает Finance.ua.
Примерно половину украденых авто полиции удается найти. В нынешнем году в лидеры по угонам неожиданно вышла Харьковская область – там украли 51,4% авто. Для справки: год назад на первом месте был Киев с показателем в 52,1%.
Также названы самые популярные автомобили у угонщиков. Как и ранее, среди марок лидируют японские Toyota и Lexus. Также очень часто воруют недешевые премиальные авто.
Самые угоняемые автомобили в Украине:
- Toyota
- Lexus
- Hyundai
- Kia
- Mazda
- Honda
- BMW
- Land Rover
- Porsche
- Audi
Среди моделей наибольшим спросом у злоумышленников также пользуются Toyota: первые три места занимают авто именно этой марки – Toyota Land Cruiser, Camry и RAV4.
ТОП-10 самых угоняемых моделей авто в Украине:
- Toyota Land Cruiser
- Toyota Camry
- Toyota RAV4
- Lexus LX
- Hyundai Tucson
- Kia Optima
- Kia Rio
- Range Rover
- Audi Q7
- Volkswagen Tiguan
Следует отметить, что дорогие авто и модели среднего класса преимущественно угоняют для перепродажи или под заказ, а вот бюджетные модели (особенно ВАЗ и ЗАЗ) – для последующей разборки на запчасти.
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