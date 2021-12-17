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Названі авто, які найчастіше викрадають в Україні: ТОП-10 марок і моделей

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Викрадення авто, викрадення автомобілів, найкращі авто, Toyota Land Cruiser, Toyota Camry
Фото: autoua.net | Кількість угонів поступово знижується

Викрадати авто в Україні стали менше. Найбільше крадіжок зафіксовано у Харківській області.

За перше півріччя в Україні зазначено 1 475 угонів автомобілів. Порівняно з минулим роком у Національній поліції фіксують зменшення кількості випадків незаконного заволодіння авто — за весь 2020 рік їх було 4 522. Про це повідомляє Finance.ua.

Приблизно половину вкрадених автомобілів поліції вдається знайти. Нинішнього року в лідери угонів несподівано вийшла Харківська область — там вкрали 51,4% авто. Для довідки: рік тому на першому місці був Київ із показником 52,1%.

Викрадення авто, викрадення автомобілів, найкращі авто, Toyota Land Cruiser, Toyota Camry
Найчастіше викрадають автомобілі Toyota
Фото: Toyota

Також названі найпопулярніші автомобілі у викрадачів. Як і раніше, серед марок лідирують японські Toyota та Lexus. Також дуже часто викрадають недешеві преміальні авто.

Найкращі автомобілі в Україні:

  1. Toyota.
  2. Lexus.
  3. Hyundai.
  4. Kia.
  5. Mazda.
  6. Honda.
  7. BMW.
  8. Land Rover.
  9. Porsche.
  10. Audi.

Серед моделей найбільший попит у зловмисників також мають Toyota: перші три місця посідають авто саме цієї марки — Toyota Land Cruiser, Camry та RAV4.

Викрадення авто, викрадення автомобілів, найкращі авто, Toyota Land Cruiser, Toyota Camry
Найпопулярніша модель у викрадачів — Toyota Land Cruiser
Фото: Toyota

ТОП-10 моделей автомобілів, що найчастіше викрадаються в Україні:

  1. Toyota Land Cruiser.
  2. Toyota Camry.
  3. Toyota RAV4.
  4. Lexus LX.
  5. Hyundai Tucson.
  6. Kia Optima.
  7. Kia Rio.
  8. Range Rover.
  9. Audi Q7.
  10. Volkswagen Tiguan.
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Варто зазначити, що дорогі авто та моделі середнього класу переважно викрадають для перепродажу або на замовлення, а ось бюджетні моделі (особливо ВАЗ і ЗАЗ) — для подальшого розбирання на запчастини.

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