Названі авто, які найчастіше викрадають в Україні: ТОП-10 марок і моделей

Викрадати авто в Україні стали менше. Найбільше крадіжок зафіксовано у Харківській області.

За перше півріччя в Україні зазначено 1 475 угонів автомобілів. Порівняно з минулим роком у Національній поліції фіксують зменшення кількості випадків незаконного заволодіння авто — за весь 2020 рік їх було 4 522. Про це повідомляє Finance.ua.

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Приблизно половину вкрадених автомобілів поліції вдається знайти. Нинішнього року в лідери угонів несподівано вийшла Харківська область — там вкрали 51,4% авто. Для довідки: рік тому на першому місці був Київ із показником 52,1%.

[ + – ] Найчастіше викрадають автомобілі Toyota Фото: Toyota

Також названі найпопулярніші автомобілі у викрадачів. Як і раніше, серед марок лідирують японські Toyota та Lexus. Також дуже часто викрадають недешеві преміальні авто.

Найкращі автомобілі в Україні:

Toyota. Lexus. Hyundai. Kia. Mazda. Honda. BMW. Land Rover. Porsche. Audi.

Серед моделей найбільший попит у зловмисників також мають Toyota: перші три місця посідають авто саме цієї марки — Toyota Land Cruiser, Camry та RAV4.

[ + – ] Найпопулярніша модель у викрадачів — Toyota Land Cruiser Фото: Toyota

ТОП-10 моделей автомобілів, що найчастіше викрадаються в Україні:

Toyota Land Cruiser. Toyota Camry. Toyota RAV4. Lexus LX. Hyundai Tucson. Kia Optima. Kia Rio. Range Rover. Audi Q7. Volkswagen Tiguan.

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Варто зазначити, що дорогі авто та моделі середнього класу переважно викрадають для перепродажу або на замовлення, а ось бюджетні моделі (особливо ВАЗ і ЗАЗ) — для подальшого розбирання на запчастини.

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