Названі авто, які найчастіше викрадають в Україні: ТОП-10 марок і моделей
Викрадати авто в Україні стали менше. Найбільше крадіжок зафіксовано у Харківській області.
За перше півріччя в Україні зазначено 1 475 угонів автомобілів. Порівняно з минулим роком у Національній поліції фіксують зменшення кількості випадків незаконного заволодіння авто — за весь 2020 рік їх було 4 522. Про це повідомляє Finance.ua.
Приблизно половину вкрадених автомобілів поліції вдається знайти. Нинішнього року в лідери угонів несподівано вийшла Харківська область — там вкрали 51,4% авто. Для довідки: рік тому на першому місці був Київ із показником 52,1%.
Також названі найпопулярніші автомобілі у викрадачів. Як і раніше, серед марок лідирують японські Toyota та Lexus. Також дуже часто викрадають недешеві преміальні авто.
Найкращі автомобілі в Україні:
- Toyota.
- Lexus.
- Hyundai.
- Kia.
- Mazda.
- Honda.
- BMW.
- Land Rover.
- Porsche.
- Audi.
Серед моделей найбільший попит у зловмисників також мають Toyota: перші три місця посідають авто саме цієї марки — Toyota Land Cruiser, Camry та RAV4.
ТОП-10 моделей автомобілів, що найчастіше викрадаються в Україні:
- Toyota Land Cruiser.
- Toyota Camry.
- Toyota RAV4.
- Lexus LX.
- Hyundai Tucson.
- Kia Optima.
- Kia Rio.
- Range Rover.
- Audi Q7.
- Volkswagen Tiguan.
Варто зазначити, що дорогі авто та моделі середнього класу переважно викрадають для перепродажу або на замовлення, а ось бюджетні моделі (особливо ВАЗ і ЗАЗ) — для подальшого розбирання на запчастини.
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