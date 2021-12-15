Військові та прикордонники тепер можуть проводити посилений огляд авто: що їм дозволяється

Державна прикордонна служба тепер може ретельніше перевіряти транспортні засоби.

Сьогодні, 15 грудня, набули чинності зміни до Закону України "Про державну прикордонну службу". Серед іншого, розширено повноваження прикордонників, а також військовослужбовців під час перевірки транспортних засобів. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

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Зокрема, у законі з'явилася Стаття 21-7 – "Підстави та порядок проведення поверхневої перевірки". Її можуть здійснювати в певних випадках стосовно осіб, речей, товарів та транспортних засобів у прикордонних контрольованих районах, пунктах пропуску та КПВВ.

При перевірці транспорту прикордонники та військовослужбовці мають право вимагати відкрити капот, кришку багажника та/або двері транспортного засобу, а також причіп або контейнер, що перевозиться.

Фото: ГПСУ

Більше того, тепер на їхні вимоги необхідно надати доступ до конструкційних елементів транспортного засобу, наприклад, двигуна. Національна поліція, наприклад, не наділена подібними повноваженнями під час перевірки транспорту.

У яких випадках дозволено поверхневу перевірку авто:

у разі порушення чи спроби особи порушити прикордонний режим, режим у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, режим у контрольних пунктах в'їзду-виїзду або зашкодити інтересам національної безпеки України; у разі перебування особи в межах прикордонної смуги без відповідного дозволу; у разі наявності підстав вважати, що в транспортному засобі перебуває правопорушник або особа, свобода якої обмежується незаконним способом; у разі наявності підстав вважати, що в особи або у транспортному засобі є річ, обіг якої заборонено або обмежено або становить загрозу життю та здоров'ю людини; якщо транспортний засіб або річ особи є знаряддям скоєння правопорушення та/або знаходяться в місці, де могло бути скоєно правопорушення; в інших випадках, передбачених законодавством чи рішенням суду.

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