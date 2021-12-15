Військові та прикордонники тепер можуть проводити посилений огляд авто: що їм дозволяється
Державна прикордонна служба тепер може ретельніше перевіряти транспортні засоби.
Сьогодні, 15 грудня, набули чинності зміни до Закону України "Про державну прикордонну службу". Серед іншого, розширено повноваження прикордонників, а також військовослужбовців під час перевірки транспортних засобів. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.
Зокрема, у законі з'явилася Стаття 21-7 – "Підстави та порядок проведення поверхневої перевірки". Її можуть здійснювати в певних випадках стосовно осіб, речей, товарів та транспортних засобів у прикордонних контрольованих районах, пунктах пропуску та КПВВ.
При перевірці транспорту прикордонники та військовослужбовці мають право вимагати відкрити капот, кришку багажника та/або двері транспортного засобу, а також причіп або контейнер, що перевозиться.
Більше того, тепер на їхні вимоги необхідно надати доступ до конструкційних елементів транспортного засобу, наприклад, двигуна. Національна поліція, наприклад, не наділена подібними повноваженнями під час перевірки транспорту.
У яких випадках дозволено поверхневу перевірку авто:
- у разі порушення чи спроби особи порушити прикордонний режим, режим у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, режим у контрольних пунктах в'їзду-виїзду або зашкодити інтересам національної безпеки України;
- у разі перебування особи в межах прикордонної смуги без відповідного дозволу;
- у разі наявності підстав вважати, що в транспортному засобі перебуває правопорушник або особа, свобода якої обмежується незаконним способом;
- у разі наявності підстав вважати, що в особи або у транспортному засобі є річ, обіг якої заборонено або обмежено або становить загрозу життю та здоров'ю людини;
- якщо транспортний засіб або річ особи є знаряддям скоєння правопорушення та/або знаходяться в місці, де могло бути скоєно правопорушення;
- в інших випадках, передбачених законодавством чи рішенням суду.
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