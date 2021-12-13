В Україні роздадуть безкоштовно сім авто: хто може їх отримати
Автомобілі матимуть змогу отримати не всі. Заявки можна залишити до 10 січня.
В українців знову з'явився шанс отримати автомобіль безкоштовно. Міністерство юстиції разом із держпідприємством "СЕТАМ" та Державною виконавчою службою роздають уживані авто. Про це повідомляється на Facebook-сторінці OpenMarket — СЕТАМ.
Якщо точніше, то безкоштовно планують віддати одразу сім автомобілів:
- Alfa Romeo 147 2003 року
- BMW 528 1997 року
- Fiat Multipa 2000 року
- Opel Zafira 2003 року
- Renault Clio 1992 року
- Renault Clio 1998 року
- Skoda Octavia 2000 року
Більшість із них – конфісковані "євробляхи". Оформити заявку на отримання автомобіля можна до 10 січня 2022 року. Звичайно ж, просто так отримати безкоштовно авто зможуть далеко не всі, а лише певні категорії фізичних та юридичних осіб:
- Органи державної влади
- Установи системи охорони здоров'я
- Дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї
- Військові формування
- Установи виконання покарань та СІЗО
Рішення про передачу транспортних засобів приймається спеціальною комісією та затверджується начальником відповідного органу виконавчої служби.
Це не перша подібна передача автомобілів останнім часом. Нещодавно роздали ще шість машин.
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