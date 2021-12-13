В Україні роздадуть безкоштовно сім авто: хто може їх отримати

Автомобілі матимуть змогу отримати не всі. Заявки можна залишити до 10 січня.

В українців знову з'явився шанс отримати автомобіль безкоштовно. Міністерство юстиції разом із держпідприємством "СЕТАМ" та Державною виконавчою службою роздають уживані авто. Про це повідомляється на Facebook-сторінці OpenMarket — СЕТАМ.

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Якщо точніше, то безкоштовно планують віддати одразу сім автомобілів:

Alfa Romeo 147 2003 року

BMW 528 1997 року

Fiat Multipa 2000 року

Opel Zafira 2003 року

Renault Clio 1992 року

Renault Clio 1998 року

Skoda Octavia 2000 року

[ + – ] Alfa Romeo 147 2003 року [ + – ] Fiat Multipa 2000 року [ + – ] Opel Zafira 2003 року [ + – ] Renault Clio 1992 року [ + – ] Renault Clio 1998 року [ + – ] Skoda Octavia 2000 року

Більшість із них – конфісковані "євробляхи". Оформити заявку на отримання автомобіля можна до 10 січня 2022 року. Звичайно ж, просто так отримати безкоштовно авто зможуть далеко не всі, а лише певні категорії фізичних та юридичних осіб:

Органи державної влади

Установи системи охорони здоров'я

Дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї

Військові формування

Установи виконання покарань та СІЗО

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Рішення про передачу транспортних засобів приймається спеціальною комісією та затверджується начальником відповідного органу виконавчої служби.

Це не перша подібна передача автомобілів останнім часом. Нещодавно роздали ще шість машин.

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