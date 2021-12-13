В Украине раздадут бесплатно семь авто: кто может их получить

Автомобили смогут получить не все. Заявки можно оставить до 10 января.

У украинцев снова появился шанс получить автомобиль бесплатно. Министерство юстиции вместе с госпредприятием "СЕТАМ" и Государственной исполнительной службы раздают б/у авто. Об этом сообщается на Facebook-странице OpenMarket – СЕТАМ.

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Если точнее, то бесплатно планируют отдать сразу семь автомобилей:

Alfa Romeo 147 2003 года

BMW 528 1997 года

Fiat Multipa 2000 года

Opel Zafira 2003 года

Renault Clio 1992 года

Renault Clio 1998 года

Skoda Octavia 2000 года

[ + – ] Alfa Romeo 147 2003 года [ + – ] Fiat Multipa 2000 года [ + – ] Opel Zafira 2003 года [ + – ] Renault Clio 1992 года [ + – ] Renault Clio 1998 года [ + – ] Skoda Octavia 2000 года

Большинство из них – конфискованные "евробляхи". Оформить заявку на получение автомобиля можно до 10 января 2022 года. Конечно же, просто так получить бесплатно авто смогут далеко не все, а лишь определенные категории физических и юридических лиц:

Органы государственной власти

Учреждения системы здравоохранения

Детские дома семейного типа и приемные семьи

Военные формирования

Учреждения исполнения наказаний и СИЗО

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Решение о передачи транспортных средств принимается специальной комиссией и утверждается начальником соответствующего органа исполнительной службы.

Это не первая подобная передача автомобилей за последнее время. Недавно раздали еще шесть машин.

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