В Украине раздадут бесплатно семь авто: кто может их получить
Автомобили смогут получить не все. Заявки можно оставить до 10 января.
У украинцев снова появился шанс получить автомобиль бесплатно. Министерство юстиции вместе с госпредприятием "СЕТАМ" и Государственной исполнительной службы раздают б/у авто. Об этом сообщается на Facebook-странице OpenMarket – СЕТАМ.
Если точнее, то бесплатно планируют отдать сразу семь автомобилей:
- Alfa Romeo 147 2003 года
- BMW 528 1997 года
- Fiat Multipa 2000 года
- Opel Zafira 2003 года
- Renault Clio 1992 года
- Renault Clio 1998 года
- Skoda Octavia 2000 года
Большинство из них – конфискованные "евробляхи". Оформить заявку на получение автомобиля можно до 10 января 2022 года. Конечно же, просто так получить бесплатно авто смогут далеко не все, а лишь определенные категории физических и юридических лиц:
- Органы государственной власти
- Учреждения системы здравоохранения
- Детские дома семейного типа и приемные семьи
- Военные формирования
- Учреждения исполнения наказаний и СИЗО
Решение о передачи транспортных средств принимается специальной комиссией и утверждается начальником соответствующего органа исполнительной службы.
Это не первая подобная передача автомобилей за последнее время. Недавно раздали еще шесть машин.
Также Фокус ранее писал, что в Украине ужесточат контроль за соблюдением ПДД – полиция применит ряд новых методов.