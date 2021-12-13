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В Украине раздадут бесплатно семь авто: кто может их получить

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конфискованные авто, евробляхи, получить авто бесплатно, б/у авто
Фото: СЕТАМ | Минюст снова раздает автомобили бесплатно

Автомобили смогут получить не все. Заявки можно оставить до 10 января.

У украинцев снова появился шанс получить автомобиль бесплатно. Министерство юстиции вместе с госпредприятием "СЕТАМ" и Государственной исполнительной службы раздают б/у авто. Об этом сообщается на Facebook-странице OpenMarket – СЕТАМ.

Если точнее, то бесплатно планируют отдать сразу семь автомобилей:

  • Alfa Romeo 147 2003 года
  • BMW 528 1997 года
  • Fiat Multipa 2000 года
  • Opel Zafira 2003 года
  • Renault Clio 1992 года
  • Renault Clio 1998 года
  • Skoda Octavia 2000 года
конфискованные авто, евробляхи, получить авто бесплатно, б/у авто
Alfa Romeo 147 2003 года
конфискованные авто, евробляхи, получить авто бесплатно, б/у авто
Fiat Multipa 2000 года
конфискованные авто, евробляхи, получить авто бесплатно, б/у авто
Opel Zafira 2003 года
конфискованные авто, евробляхи, получить авто бесплатно, б/у авто
Renault Clio 1992 года
конфискованные авто, евробляхи, получить авто бесплатно, б/у авто
Renault Clio 1998 года
конфискованные авто, евробляхи, получить авто бесплатно, б/у авто
Skoda Octavia 2000 года
конфискованные авто, евробляхи, получить авто бесплатно, б/у авто
конфискованные авто, евробляхи, получить авто бесплатно, б/у авто
конфискованные авто, евробляхи, получить авто бесплатно, б/у авто
конфискованные авто, евробляхи, получить авто бесплатно, б/у авто
конфискованные авто, евробляхи, получить авто бесплатно, б/у авто
конфискованные авто, евробляхи, получить авто бесплатно, б/у авто

Большинство из них – конфискованные "евробляхи". Оформить заявку на получение автомобиля можно до 10 января 2022 года. Конечно же, просто так получить бесплатно авто смогут далеко не все, а лишь определенные категории физических и юридических лиц:

  • Органы государственной власти
  • Учреждения системы здравоохранения
  • Детские дома семейного типа и приемные семьи
  • Военные формирования
  • Учреждения исполнения наказаний и СИЗО
Важно
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Решение о передачи транспортных средств принимается специальной комиссией и утверждается начальником соответствующего органа исполнительной службы.

Это не первая подобная передача автомобилей за последнее время. Недавно раздали еще шесть машин.

Также Фокус ранее писал, что в Украине ужесточат контроль за соблюдением ПДД – полиция применит ряд новых методов.