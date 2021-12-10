Полиция готовится ужесточить контроль за соблюдением ПДД: какие методы будут внедрены

В МВД анонсируют ряд мер, призванных дисциплинировать водителей. Причем, речь идет не только об ужесточении наказания.

С нарушителями ПДД в Украине будут бороться новыми методами. В МВД планируют ряд нововведений, призванных повысить безопасность дорожного движения. Об этом сообщается в сюжете канала 2+2.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В частности, вскоре камеры автофиксации смогут измерять среднюю скорость движения на определенном участке дороги. Такой метод и эффективный, и дает возможность сэкономить средства.

"Это позволит не ставить много камер на дорогах, а ставить только две – на въезде и выезде с магистрали, измерять, не был превышен разрешенную среднюю скорость", – сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

[ + – ] Граждане смогут фиксировать нарушения с помощью специального мобильного приложения Фото: 24 Канал

Также уже в скором времени обычные граждане смогут фиксировать нарушения с помощью смартфона и отправлять фото и видео в полицию с помощью специального мобильного приложения. Причем, на этом даже можно будет заработать.

Кроме того, запланировано возвращение системы штрафных баллов, а регулярных нарушителей ПДД будут отправлять на повторную сдачу экзаменов по вождению.

Важно

Закон один для всех: в Киеве эвакуировали на штрафплощадку дорогой суперкар Ferrari

Наконец, планируют усилить наказание для водителей, севших за руль после лишения прав. По словам Антона Геращенко, увеличение штрафа до 20 тыс. гривен не помогло, а потому нарушителям будет грозить арест.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине начали проводить техосмотр прямо на дорогах. Для этого уже закупили специальное оборудование.