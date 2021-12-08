Закон один для всех: в Киеве эвакуировали на штрафплощадку дорогой суперкар Ferrari

В столице не боятся эвакуировать элитные авто за нарушения правил стоянки. Примечательно, что у Ferrari швейцарские номера.

В центре Киева эвакуировали суперкар Ferrari Portofino. Автомобиль был припаркован с нарушением правил, а потому его забрали на штрафплощадку. Об этом сообщил в Telegram заместитель главы КГГА Константин Усов.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Судя по фото, Ferrari Portofino запарковали в запрещенном месте на площади Льва Толстого. Парковочных инспекторов не испугала стоимость автомобиля и его погрузили на эвакуатор. К слову, ранее в столице эвакуировали и не менее дорогие McLaren, Bentley и даже Rolls-Royce.

[ + – ] В Киеве не боятся эвакуировать дорогие авто Фото: КГГА

Интересная деталь: у Ferrari Portofino швейцарские номера. По одной версии, суперкар принадлежит гражданину Швейцарии, по другой – это нерастаможенная "евробляха". Ранее этот автомобиль уже неоднократно видели в Киеве.

Важно

С автографом звезды: любимый Ferrari Жана-Поля Бельмондо уйдет с молотка (видео)

Купе-кабриолет Ferrari Portofino выпускают с 2017 года, и он пришел на смену модели California. Это самый доступный Ferrari на данный момент, хотя дешевым его назвать сложно – цены стартуют примерно с 200 тыс. евро.

Суперкар Ferrari Portofino оснащен 3,9-литровым турбированным V8 мощностью 600 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с и может развить 320 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал о том, что в Украине отправляют на штрафплощадку авто злостных нарушителей ПДД. Среди них также есть элитные модели.