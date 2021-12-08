Закон один для всіх: у Києві евакуювали на штрафмайданчик дорогий суперкар Ferrari

У столиці не бояться евакуювати елітні авто через порушення правил стоянки. Примітно, що Ferrari має швейцарські номери.

У центрі Києва евакуювали суперкар Ferrari Portofino. Автомобіль був припаркований із порушенням правил, а тому його забрали на штрафмайданчик. Про це повідомив у Telegram заступник голови КМДА Костянтин Усов.

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Судячи з фото, Ferrari Portofino запаркували в забороненому місці на майдані Льва Толстого. Паркувальних інспекторів не злякала вартість автомобіля, і його завантажили на евакуатор. До речі, раніше в столиці евакуювали й не менш дорогі McLaren, Bentley і навіть Rolls-Royce.

[ + – ] У Києві не бояться евакуювати дорогі авто Фото: КГГА

Цікава деталь: Ferrari Portofino має швейцарські номери. За однією версією, суперкар належить громадянинові Швейцарії, за іншою – це нерозмитнена "євробляха". Раніше цей автомобіль уже неодноразово бачили в Києві.

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Купе-кабріолет Ferrari Portofino випускають із 2017 року, і він прийшов на зміну моделі California. Це найдоступніший Ferrari наразі, хоча дешевим його назвати складно – ціни стартують приблизно з 200 тис. євро.

Суперкар Ferrari Portofino оснащений 3,9-літровим турбованим V8 потужністю 600 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 3,5 с і може розвинути 320 км/год.

Раніше Фокус розповідав про те, що в Україні відправляють на штрафмайданчик авто злісних порушників правил дорожнього руху. Серед них є елітні моделі.