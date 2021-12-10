Поліція готується посилити контроль за дотриманням правил дорожнього руху: які методи будуть впроваджені

У МВС анонсують низку заходів, покликаних дисциплінувати водіїв. Причому йдеться не тільки про посилення покарання.

Із порушниками ПДР в Україні боротимуться новими методами. У МВС планують низку нововведень, покликаних підвищити безпеку дорожнього руху. Про це повідомляється у сюжеті каналу 2+2.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Зокрема, незабаром камери автофіксації зможуть вимірювати середню швидкість руху на певній ділянці дороги. Такий метод і ефективний, і дозволяє заощадити кошти.

"Це дозволить не ставити багато камер на дорогах, а ставити лише дві – на в'їзді та виїзді з магістралі, вимірювати, чи не було перевищено дозволену середню швидкість", – повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

[ + – ] Громадяни зможуть фіксувати порушення за допомогою спеціальної мобільної програми Фото: 24 Канал

Також вже незабаром звичайні громадяни зможуть фіксувати порушення за допомогою смартфона та відправляти фото та відео до поліції за допомогою спеціального мобільного додатку. Причому на цьому навіть можна буде заробити.

Крім того, заплановано повернення системи штрафних балів, а регулярних порушників ПДР відправлятимуть на повторне складання іспитів з водіння.

Важливо

Закон один для всіх: у Києві евакуювали на штрафмайданчик дорогий суперкар Ferrari

Зрештою, планують посилити покарання водіям, які сіли за кермо після позбавлення прав. За словами Антона Геращенка, збільшення штрафу до 20 тис. гривень не допомогло, а тому порушникам загрожуватиме арешт.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні почали проводити техогляд просто на дорогах. Для цього вже закупили спеціальне обладнання.