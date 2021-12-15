Военные и пограничники теперь могут проводить усиленный досмотр авто: что им разрешается

Государственная пограничная служба теперь может тщательнее проверять транспортные средства.

Сегодня, 15 декабря, вступили в силу изменения в Закон Украины "О государственной пограничной службе". Среди прочего, расширены полномочия пограничников, а также военнослужащих при проверке транспортных средств. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В частности в законе появилась Статья 21-7 – "Основания и порядок проведения поверхностной проверки". Ее могут осуществлять в определенных случаях по отношению лицам, вещам, товарам и транспортным средствам в пограничных контролируемых районах, пунктах пропуска и КПВВ.

При проверке транспорта пограничники и военнослужащие имеют право потребовать открыть капот, крышку багажника и/или двери транспортного средства, а также прицеп или перевозимый контейнер.

Фото: ГПСУ

Мало того, теперь на их требования необходимо предоставить доступ к конструкционным элементам транспортного средства — например, к двигателю. Национальная полиция, например, не наделена подобными полномочиями при проверке транспорта.

Поверхностная проверка осуществляется в таких случаях:

в случае нарушения или попытки лица нарушить пограничный режим, режим в пунктах пропуска (пунктах контроля) через государственную границу Украины, режим в контрольных пунктах въезда-выезда или навредить интересам национальной безопасности Украины; в случае нахождения лица в пределах пограничной полосы без соответствующего разрешения; в случае наличия оснований считать, что в транспортном средстве находится правонарушитель или лицо, свобода которого ограничивается незаконным способом; в случае наличия оснований считать, что у лица или в транспортном средстве находится вещь, оборот которой запрещен или ограничен или представляет угрозу жизни и здоровью человека; если транспортное средство или вещь лица являются орудием совершения правонарушения и/или находятся в месте, где могло быть совершено правонарушение; в других случаях, предусмотренных законодательством или решением суда.

Важно

Toyota начала брать с водителей деньги за запуск двигателя

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине раздадут бесплатно конфискованные автомобили. Заявку на их получение можно оставить до 10 января.