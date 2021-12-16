В Україні з'являться нові китайські кросовери та позашляховики: які моделі привезуть
На український ринок виходять нові моделі підвищеної прохідності Haval. Серед них — позашляховик, гібрид і купе-кросовер.
Лінійку Haval в Україні розширять нові кросовери та позашляховики. У 2022 році на нашому ринку представлять одразу три моделі — Haval Dargo, а також дві нові версії Haval H6. Про це повідомляє Українське представництво китайського бренду.
Haval Dargo
Першим в Україну привезуть позашляховик Haval Dargo 2022. Його нещодавно показали на автошоу в Джідді (Саудівська Аравія) й Україна стане першою країною в євроазіатському регіоні, де з'явиться ця модель.
Новий Haval Dargo відрізняється мускулистим дизайном із довгим високим капотом і роздутими крилами. Авто збудовано на новій платформі Lemon.
Розміри Haval Dargo:
- довжина — 4 620 мм;
- ширина — 1 910 мм;
- висота — 1 780 мм;
- кліренс — 200 мм.
Позашляховик оснащений 2,0-літровим 192-сильним турбомотором і 7-ступінчастою КПП з двома зчепленнями. Повний привід доповнений електронним блокуванням диференціала.Важливо
Новий Haval H6
Спочатку в Україні представлять Haval H6 третього покоління у гібридному виконанні HEV. Його 1,5-літрова турбочетвірка на 154 к. с. працює в парі із 177-сильним електромотором. Сумарна віддача установки складає 245 к. с. і 530 Н∙м, а витрата палива — 5,2 л/100 км.
Купеподібна модифікація Haval H6 2022 ще офіційно не представлена навіть у Китаї. Її дизайн буде агресивнішим, ніж у стандартного Н6, а розміри — дещо більші:
- довжина — 4 727 мм;
- ширина — 1 940 мм;
- висота — 1 729 мм.
Купе-кросовер також отримає спортивні сидіння. Обидві версії Haval H6 отримають систему напівавтономного керування.
Раніше Фокус повідомляв, що в 2022 році в Україну повертається бренд Geely. Він також зробить акцент на кросовери.