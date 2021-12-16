В Україні з'являться нові китайські кросовери та позашляховики: які моделі привезуть

На український ринок виходять нові моделі підвищеної прохідності Haval. Серед них — позашляховик, гібрид і купе-кросовер.

Лінійку Haval в Україні розширять нові кросовери та позашляховики. У 2022 році на нашому ринку представлять одразу три моделі — Haval Dargo, а також дві нові версії Haval H6. Про це повідомляє Українське представництво китайського бренду.

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Haval Dargo

Першим в Україну привезуть позашляховик Haval Dargo 2022. Його нещодавно показали на автошоу в Джідді (Саудівська Аравія) й Україна стане першою країною в євроазіатському регіоні, де з'явиться ця модель.

[ + – ] Haval Dargo Фото: Great Wall

Новий Haval Dargo відрізняється мускулистим дизайном із довгим високим капотом і роздутими крилами. Авто збудовано на новій платформі Lemon.

Розміри Haval Dargo:

довжина — 4 620 мм;

ширина — 1 910 мм;

висота — 1 780 мм;

кліренс — 200 мм.

Позашляховик оснащений 2,0-літровим 192-сильним турбомотором і 7-ступінчастою КПП з двома зчепленнями. Повний привід доповнений електронним блокуванням диференціала.

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Новий Haval H6

Спочатку в Україні представлять Haval H6 третього покоління у гібридному виконанні HEV. Його 1,5-літрова турбочетвірка на 154 к. с. працює в парі із 177-сильним електромотором. Сумарна віддача установки складає 245 к. с. і 530 Н∙м, а витрата палива — 5,2 л/100 км.

[ + – ] Haval H6 HEV Фото: Great Wall

Купеподібна модифікація Haval H6 2022 ще офіційно не представлена навіть у Китаї. Її дизайн буде агресивнішим, ніж у стандартного Н6, а розміри — дещо більші:

довжина — 4 727 мм;

ширина — 1 940 мм;

висота — 1 729 мм.

[ + – ] Купеподібна версія Haval H6 Фото: Great Wall

Купе-кросовер також отримає спортивні сидіння. Обидві версії Haval H6 отримають систему напівавтономного керування.

Раніше Фокус повідомляв, що в 2022 році в Україну повертається бренд Geely. Він також зробить акцент на кросовери.