Новий китайський пікап показали на перших зображеннях: він може з'явитися в Україні

Пікап Geely збудують на платформі кросовера Haoyue. Автомобілі оснастять 184-сильним турбомотором.

В інтернет потрапили патентні зображення нового пікапа Geely. Опублікувало їх Міністерство промисловості Китаю. Модель запустять у виробництво у другій половині 2022 року. Про це повідомляє сайт Autohome.

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[ + – ] Модель надійде у виробництво з другої половини 2022 року Фото: autohome.com.cn

Пікап Geely поки що не має назви: робоча назва моделі – Geely high-end commercial vehicle SC02. Відомо, що автомобіль не буде рамним – збудують його на платформі кросовера Geely Haoyue.

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У пікапа досить виразний дизайн з масивними бамперами та розширеними колісними арками. Вузька решітка радіатора поєднується з розкосими фарами.

Модель запропонують винятково в чотиридверному виконанні, а її довжина – трохи більше ніж 5 м. Вантажопідйомність пікапа становитиме близько 700-750 кг.

[ + – ] Авто оснастять 1,8-літровим бензиновим турбомотором Фото: autohome.com.cn

Новий Geely оснастять 1,8-літровим бензиновим турбомотором потужністю 184 к. с. і з максимальним крутним моментом у 300 Н∙м. У парі з ним працює 7-ступенева КПП із двома зчепленнями, а привід може бути переднім або повним.

Пікап має всі шанси з'явитися в Україні, адже у 2022 році бренд Geely повертається на наш ринок. Причому, наголос робитимуть саме на моделі підвищеної прохідності.

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