Новый китайский пикап показали на первых изображениях: он может появиться в Украине

Пикап Geely построят на платформе кроссовера Haoyue. Авто оснастят 184-сильным турбомотором.

В интернет попали патентные изображения нового пикапа Geely. Опубликовало их министерство промышленности Китая. Модель запустят в производство во второй половине 2022 года. Об этом сообщает сайт Autohome.

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[ + – ] Модель поступит в производство со второй половины 2022 года Фото: autohome.com.cn

Пикап Geely пока не имеет названия: рабочее название модели – Geely high-end commercial vehicle SC02. Известно, что автомобиль не будет рамным – построят его на платформе кроссовера Geely Haoyue.

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У пикапа довольно выразительный дизайн с массивными бамперами и расширенными колесными арками. Узкая решетка радиатора сочетается с раскосыми фарами.

Модель предложат исключительно в четырехдверном исполнении, а ее длина – чуть больше 5 м. Грузоподъемность пикапа составит около 700-750 кг.

[ + – ] Авто оснастят 1,8-литровым бензиновым турбомотором Фото: autohome.com.cn

Новый Geely оснастят 1,8-литровым бензиновым турбомотором мощностью 184 л. с. и с максимальным крутящим моментом в 300 Н∙м. В паре с ним работает 7-ступенчатая КПП с двумя сцеплениями, а привод может быть передним или полным.

Пикап имеет все шансы появиться в Украине, ведь в 2022 году бренд Geely возвращается на наш рынок. Причем, упор будут делать именно на модели повышенной проходимости.

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