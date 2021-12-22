Битки подорожают: цены на б/у авто в США стремительно растут

На вторичный рынок влияет глобальный дефицит микрочипов, приведший к нехватке новых авто у дилеров. Многие американцы обратили свои взоры на вторичный рынок.

Спрос на б/у авто из США в Украине будет снижаться. Дело в том, что подержанные автомобили в Америке стремительно дорожают. Об этом сообщает издание Car and Driver.

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За год средняя цена б/у авто в США выросла на 35% и достигла 27 500 долларов. Только за ноябрь она подскочила сразу на 500 долларов.

Цены на подержанные авто разнятся, в зависимости от штата, но рост отмечен повсеместно. Меньше всего машины прибавили в стоимости в Филадельфии (на 27%) и в Юте (на 28%).

[ + – ] Импорт битков из США в Украину уже сократился Фото: itc.ua

Причина подорожания известна – нехватка новых авто, вызванная глобальным дефицитом автомобильных микросхем. Американцы обратили свои взоры на рынок секонд-хенда.

Кроме того, отсутствие новых автомобилей у дилеров заставило многих жителей Штатов повременить с заменой машины. Это существенно уменьшило предложение на вторичном рынке: количество б/у авто в продаже сократилось на 16% по сравнению с началом года – до 2,25 млн. единиц.

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Особенно ощущается дефицит б/у авто в возрасте от 2 до 8 лет – как раз такие машины нередко попадают в Украину. За последнее время уже отмечено резкое сокращение импорта авто из США в нашу страну. К тому же, вскоре они подорожают и в Украине.

Также Фокус сообщал, что украинцы стали чаще утилизировать старые автомобили. Как правило, на металлолом сдают легковые модели.