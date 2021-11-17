Битки уже не в почете: почему украинцы стали ввозить меньше б/у авто из США

В 2021 году основная масса б/у авто была импортирована из Евросоюза. Из Америки везут все меньше машин.

Спрос на так называемые битки из Америки в Украине резко упал. В 2021 году доля б/у авто из США уменьшилась до 28,6%. Об этом свидетельствует статистика Института исследований авторынка.

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С января по октябрь 2021 года в Украину ввезли 424 тыс. авто с пробегом. Из них 311 тыс. (63,6%) пригнали из стран ЕС, а из Америки – только 140 тыс. Еще 38 тыс. автомобилей приехали из других стран (Грузия, Южная Корея и тд).

[ + – ] Часть авто из Европы - растаможенные "евробляхи" Фото: autocentre.ua

Спрос на подержанные автомобили из США постепенно снижается на протяжении всего 2021 года. Еще в январе их доля составляла 41,4%, а авто из ЕС – 49,2%. Но в октябре 78,3% б/у авто ввезли из Европы и только 16,5% — из Америки.

Если в мае в Украину ввезли 16 830 подержанных авто из США, то в октябре – уже 10 547. При этом количество машин с пробегом из Европы выросло вдвое – с 24 414 до 50 200.

[ + – ] В октябре на учет поставили 50 тыс. б/у авто из Европы и только 10 тыс. - из Америки Фото: autoua.net

Конечно, битки из США дешевле, богаче оснащены и, как правило, новее ввозимых из Европы автомобилей. Однако в нынешнем году из-за дефицита микрочипов в США вырос спрос на секонд-хенд, а потому цены на автомобильных аукционах подскочили. К этому добавился еще и дефицит контейнеров, поэтому доставка машин из-за океана замедлилась.

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В то же время авто из Европы прибывают быстрее. Они, как правило, не после ДТП, а еще у покупателей есть возможность осмотреть их и проверить на СТО. Также следует отметить, что часть машин в статистике – растаможенные по льготному тарифу "евробляхи".

Ранее Фокус рассказывал, что цены на б/у авто в Украине серьезно вырастут. Произойдет это уже в ближайшие месяцы.