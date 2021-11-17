Битки вже не в пошані: чому українці почали ввозити менше вживаних автомобілів зі США

У 2021 році основна маса вживаних автомобілів була імпортована з Євросоюзу. З Америки везуть дедалі менше машин.

Попит на так звані битки з Америки в Україні різко впав. У 2021 році частка авто з пробігом зі США зменшилася до 28,6%. Про це свідчить статистика Інституту досліджень авторинку.

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Із січня до жовтня 2021 року в Україну ввезли 424 тис. авто з пробігом. З них 311 тис. (63,6%) пригнали з країн ЄС, а з Америки — лише 140 тис. Ще 38 тис. автомобілів приїхали з інших країн (Грузія, Південна Корея тощо).

[ + – ] Частина авто з Європи — розмитнені "євробляхи" Фото: autocentre.ua

Попит на автомобілі зі США поступово знижується протягом усього 2021 року. Ще в січні їхня частка становила 41,4%, а авто з ЄС — 49,2%. Але в жовтні 78,3% авто з пробігом ввезли з Європи і лише 16,5% з Америки.

Якщо в травні в Україну ввезли 16 830 вживаних авто зі США, то в жовтні — вже 10 547. При цьому кількість машин із пробігом з Європи зросла вдвічі — з 24 414 до 50 200.

[ + – ] У жовтні на облік поставили 50 тис. авто з пробігом з Європи і лише 10 тис. — з Америки Фото: autoua.net

Звичайно, битки зі США дешевші, багатше оснащені та, як правило, новіші, ніж ті автомобілі, що ввозяться з Європи. Однак цьогоріч через дефіцит мікрочіпів у США зріс попит на секонд-хенд, а тому ціни на автомобільних аукціонах підскочили. До цього додався ще й дефіцит контейнерів, тож доставка машин через океан сповільнилася.

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Водночас авто з Європи прибувають швидше. Вони, як правило, не після ДТП, а ще покупці мають можливість оглянути їх і перевірити на СТО. Також варто зазначити, що частина машин у статистиці — розмитнені за пільговим тарифом "євробляхи".

Раніше Фокус розповідав, що ціни на вживані авто в Україні серйозно зростуть. Станеться це вже найближчими місяцями.