Від дизайнера McLaren: розсекречено перший український суперкар
KRAINA 225 – електричний спортивний автомобіль. Його творці надихалися літаком-гігантом Ан-225 "Мрія".
Опубліковані перші зображення українського суперкара KRAINA 225. Цікавий проект втілює у життя відомий український автодизайнер Максим Шкіндер, який створює суперкари McLaren. Про своє нове дітище він розповів у Facebook.
KRAINA 225 – чотиримісне електричне купе довжиною близько 5 м. У автомобіля обтічний силует зі скошеною задньою частиною та повністю прозорий дах.Важливо
Український електромобіль проектує команда із п'яти осіб, які працюють у провідних автомобільних та ІТ-компаніях. Відомо, що разом із Максимом Шкіндером зовнішній вигляд KRAINA 225 розробляв дизайнер Антон Ніколаєв. Творці авто надихалися українським транспортним літаком Ан-225 "Мрія",
"Група однодумців об'єдналася у спробі створити український електромобіль з конкурентоспроможним дизайном, який черпає натхнення у місцевій промисловій спадщині – літаках Антонова та Державному космічному агентстві України у Дніпрі. Це некомерційний, чисто концептуальний проект, спрямований на дослідження та експерименти", – повідомив Максим Шкіндер.
Поки KRAINA 225 існує тільки на рендерах. Втім, є шанс, що електрокар все ж таки втілять у металі.
Раніше Фокус розповідав про український електромобіль CoolOn. Він незабаром надійде у виробництво і навіть зацікавив американців.