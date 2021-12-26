Від дизайнера McLaren: розсекречено перший український суперкар

KRAINA 225 – електричний спортивний автомобіль. Його творці надихалися літаком-гігантом Ан-225 "Мрія".

Опубліковані перші зображення українського суперкара KRAINA 225. Цікавий проект втілює у життя відомий український автодизайнер Максим Шкіндер, який створює суперкари McLaren. Про своє нове дітище він розповів у Facebook.

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[ + – ] Над проектом працював український дизайнер McLaren Максим Шкіндер

KRAINA 225 – чотиримісне електричне купе довжиною близько 5 м. У автомобіля обтічний силует зі скошеною задньою частиною та повністю прозорий дах.

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Український електромобіль проектує команда із п'яти осіб, які працюють у провідних автомобільних та ІТ-компаніях. Відомо, що разом із Максимом Шкіндером зовнішній вигляд KRAINA 225 розробляв дизайнер Антон Ніколаєв. Творці авто надихалися українським транспортним літаком Ан-225 "Мрія",

[ + – ] Розробники надихалися літаком Ан-225 "Мрія"

"Група однодумців об'єдналася у спробі створити український електромобіль з конкурентоспроможним дизайном, який черпає натхнення у місцевій промисловій спадщині – літаках Антонова та Державному космічному агентстві України у Дніпрі. Це некомерційний, чисто концептуальний проект, спрямований на дослідження та експерименти", – повідомив Максим Шкіндер.

[ + – ] KRAINA 225 є електромобілем

Поки KRAINA 225 існує тільки на рендерах. Втім, є шанс, що електрокар все ж таки втілять у металі.

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