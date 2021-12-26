От дизайнера McLaren: рассекречен первый украинский суперкар

KRAINA 225 – электрический спортивный автомобиль. Его создатели вдохновлялись самолетом-гигантом Ан-225 "Мрия".

Опубликованы первые изображения украинского суперкара KRAINA 225. Интересный проект воплощает в жизнь известный украинский автодизайнер Максим Шкиндер, создающий суперкары McLaren. О своем новом детище он рассказал в Facebook.

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[ + – ] Над проектом работал украинский дизайнер McLaren Максим Шкиндер

KRAINA 225 – четырехместное электрическое купе длиной около 5 м. У автомобиля обтекаемый силуэт со скошенной задней частью и полностью прозрачная крыша.

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Украинский электромобиль проектирует команда из пяти человек, работающих в ведущих автомобильных и ІТ-компаниях. Известно, что вместе с Максимом Шкиндером внешний вид KRAINA 225 разрабатывал дизайнер Антон Николаев. Создатели авто вдохновлялись украинским транспортным самолетом Ан-225 "Мрия",

[ + – ] Разработчики вдохновлялись самолетом Ан-225 "Мрия"

"Группа единомышленников объединилась в попытке создать украинский электромобиль с конкурентоспособным дизайном, берущим вдохновение в местном промышленном наследии – самолетах Антонова и Государственном космическом агентстве Украины в Днепре. Это некоммерческий, чисто концептуальный проект, направленный на исследования и эксперименты", – сообщил Максим Шкиндер.

[ + – ] KRAINA 225 является электромобилем

Пока KRAINA 225 существует только в на рендерах. Впрочем, есть шанс, что электрокар все же воплотят в металле.

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