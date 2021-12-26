От дизайнера McLaren: рассекречен первый украинский суперкар
KRAINA 225 – электрический спортивный автомобиль. Его создатели вдохновлялись самолетом-гигантом Ан-225 "Мрия".
Опубликованы первые изображения украинского суперкара KRAINA 225. Интересный проект воплощает в жизнь известный украинский автодизайнер Максим Шкиндер, создающий суперкары McLaren. О своем новом детище он рассказал в Facebook.
KRAINA 225 – четырехместное электрическое купе длиной около 5 м. У автомобиля обтекаемый силуэт со скошенной задней частью и полностью прозрачная крыша.Важно
Украинский электромобиль проектирует команда из пяти человек, работающих в ведущих автомобильных и ІТ-компаниях. Известно, что вместе с Максимом Шкиндером внешний вид KRAINA 225 разрабатывал дизайнер Антон Николаев. Создатели авто вдохновлялись украинским транспортным самолетом Ан-225 "Мрия",
"Группа единомышленников объединилась в попытке создать украинский электромобиль с конкурентоспособным дизайном, берущим вдохновение в местном промышленном наследии – самолетах Антонова и Государственном космическом агентстве Украины в Днепре. Это некоммерческий, чисто концептуальный проект, направленный на исследования и эксперименты", – сообщил Максим Шкиндер.
Пока KRAINA 225 существует только в на рендерах. Впрочем, есть шанс, что электрокар все же воплотят в металле.
Ранее Фокус рассказывал об украинском электромобиле CoolOn. Он вскоре поступит в производство и даже заинтересовал американцев.