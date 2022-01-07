ТОП-10 самых дорогих и эксклюзивных ретро-авто, проданных в 2021 году

Знаменитые ретро-автомобили дорожают с каждым годом. Коллекционеры не жалеют денег на них.

Вопреки карантину и кризису в экономике спрос на эксклюзивные автомобили в 2021 году оказался очень высоким. Причем, миллионеры покупали не только дорогие новые суперкары, но и классику. За винтажные автомобили на аукционах сейчас отдают миллионы и мы отобрали самые дорогие ретро-авто, проданные в прошлом году.

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10. Ferrari 250 GT Tour de France 1958 года – 6 000 000 долларов

[ + – ] Ferrari 250 GT Tour de France Фото: Sotheby’s

Всего выпущено лишь 72 Ferrari 250 GT в версии Tour de France. Это купе с 3,0-литровым 260-сильным V12 участвовало в горных гонках.

9. Jaguar D-Type 1955 года – 6 000 000 долларов

[ + – ] Jaguar D-Type стал воплощением технологий 50-х Фото: Sotheby’s

Гоночный Jaguar D-Type – первое в мире авто с кузовом типа монокок. Дисковые тормоза и впрыск топлива также были редкостью в 50-е годы. Неудивительно, что столь высокотехнологичный автомобиль трижды выигрывал легендарную 24-часовую гонку в Ле-Мане.

8. McLaren MP4-25A 2010 года – 6 600 000 долларов

[ + – ] McLaren MP4-25A Льюиса Хэмилтона Фото: Sotheby’s

Болиды Формулы-1 всегда недешевые, особенно, если они добились успеха. Именно на этом McLaren MP4-25A Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Турции 2010 года.

7. Matra MS670 1972 года – 6 921 446 долларов

[ + – ] Matra MS670 выиграла 24-часовую гонку в Ле-Мане Фото: autoevolution.com

Именно на этом спортпрототипе Matra MS670 Грэм Хилл и Анри Пескароло выиграли 24-часовую гонку в Ле-Мане 1972 года. Авто весом всего 700 кг оснащено 3,0-литровым 450-сильным V12.

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6. Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione 1955 года – 6 961 633 доллара

[ + – ] Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione - часть распроданной коллекции авто Фото: Sotheby’s

Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione стал самым дорогим экспонатом уникальной коллекции авто Жака Гикаса, распроданной с аукциона. Всего собрали только шесть таких купе с 3,0-литровым V12 на 240 л. с.

5. Ferrari 275 GTB Competizione 1966 года – 7 705 000 долларов

[ + – ] Ferrari 275 GTB Competizione Фото: Sotheby’s

Для гонок выпустили 12 Ferrari 275 GTB Competizione и это авто 11-е в серии. Купе занимало первое место в классе в Ле-Мане, а также побеждало на легендарных трассах Имола и Спа-Франкоршамп. Его 3,3-литровый V12 выдает 300 л. с.

4. Ferrari 268 SP 1962 года – 7 705 000 долларов

[ + – ] Ferrari 268 SP - редкая экспериментальная модель Фото: Sotheby’s

Из шести спортпрототипов Ferrari 268 SP до наших дней дошел лишь один. Экспериментальная модель является одним из первых среднемоторных Ferrari. Оснастили ее 2,6-литровым 265-сильным V8.

3. Aston Martin DB4GT Zagato 1962 года – 9 520 000 долларов

[ + – ] Aston Martin DB4GT в кузове Zagato Фото: Sotheby’s

Всего выпустили только 19 Aston Martin DB4GT с эксклюзивным кузовом от Zagato и сейчас такие купе очень ценятся коллекционерами. Его 3,7-литровая шестерка развивает 314 л. с. и позволяет развивать 245 км/ч.

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2. Ferrari 250 GT California Spider Competizione 1959 года – 10 840 000 долларов

[ + – ] Ferrari 250 GT California Spider Competizione Фото: carscoops.com

Ferrari 250 GT California Spider – редкая модель, ведь собрали только сотню этих родстеров. Лишь несколько этих роскошных авто подготовили к гонкам. Под капотом – 3,0-литровый V12 на 250 л. с.

1. McLaren F1 1995 года – 20 465 000 долларов

[ + – ] McLaren F1 - самое дорогое ретро-авто 2021 года

Легендарный суперкар McLaren F1 с каждым годом все дороже и дороже. Всего выпустили чуть более сотни этих авто и теперь они стали настоящим раритетом. Характеристики McLaren F1 впечатляют и сейчас: 627-сильное купе весом чуть больше тонны может развить 386 км/ч. Конкретно у этого авто очень малый пробег – всего 390 км.

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