ТОП-10 самых дорогих и эксклюзивных ретро-авто, проданных в 2021 году
Знаменитые ретро-автомобили дорожают с каждым годом. Коллекционеры не жалеют денег на них.
Вопреки карантину и кризису в экономике спрос на эксклюзивные автомобили в 2021 году оказался очень высоким. Причем, миллионеры покупали не только дорогие новые суперкары, но и классику. За винтажные автомобили на аукционах сейчас отдают миллионы и мы отобрали самые дорогие ретро-авто, проданные в прошлом году.
10. Ferrari 250 GT Tour de France 1958 года – 6 000 000 долларов
Всего выпущено лишь 72 Ferrari 250 GT в версии Tour de France. Это купе с 3,0-литровым 260-сильным V12 участвовало в горных гонках.
9. Jaguar D-Type 1955 года – 6 000 000 долларов
Гоночный Jaguar D-Type – первое в мире авто с кузовом типа монокок. Дисковые тормоза и впрыск топлива также были редкостью в 50-е годы. Неудивительно, что столь высокотехнологичный автомобиль трижды выигрывал легендарную 24-часовую гонку в Ле-Мане.
8. McLaren MP4-25A 2010 года – 6 600 000 долларов
Болиды Формулы-1 всегда недешевые, особенно, если они добились успеха. Именно на этом McLaren MP4-25A Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Турции 2010 года.
7. Matra MS670 1972 года – 6 921 446 долларов
Именно на этом спортпрототипе Matra MS670 Грэм Хилл и Анри Пескароло выиграли 24-часовую гонку в Ле-Мане 1972 года. Авто весом всего 700 кг оснащено 3,0-литровым 450-сильным V12.Важно
6. Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione 1955 года – 6 961 633 доллара
Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione стал самым дорогим экспонатом уникальной коллекции авто Жака Гикаса, распроданной с аукциона. Всего собрали только шесть таких купе с 3,0-литровым V12 на 240 л. с.
5. Ferrari 275 GTB Competizione 1966 года – 7 705 000 долларов
Для гонок выпустили 12 Ferrari 275 GTB Competizione и это авто 11-е в серии. Купе занимало первое место в классе в Ле-Мане, а также побеждало на легендарных трассах Имола и Спа-Франкоршамп. Его 3,3-литровый V12 выдает 300 л. с.
4. Ferrari 268 SP 1962 года – 7 705 000 долларов
Из шести спортпрототипов Ferrari 268 SP до наших дней дошел лишь один. Экспериментальная модель является одним из первых среднемоторных Ferrari. Оснастили ее 2,6-литровым 265-сильным V8.
3. Aston Martin DB4GT Zagato 1962 года – 9 520 000 долларов
Всего выпустили только 19 Aston Martin DB4GT с эксклюзивным кузовом от Zagato и сейчас такие купе очень ценятся коллекционерами. Его 3,7-литровая шестерка развивает 314 л. с. и позволяет развивать 245 км/ч.Важно
2. Ferrari 250 GT California Spider Competizione 1959 года – 10 840 000 долларов
Ferrari 250 GT California Spider – редкая модель, ведь собрали только сотню этих родстеров. Лишь несколько этих роскошных авто подготовили к гонкам. Под капотом – 3,0-литровый V12 на 250 л. с.
1. McLaren F1 1995 года – 20 465 000 долларов
Легендарный суперкар McLaren F1 с каждым годом все дороже и дороже. Всего выпустили чуть более сотни этих авто и теперь они стали настоящим раритетом. Характеристики McLaren F1 впечатляют и сейчас: 627-сильное купе весом чуть больше тонны может развить 386 км/ч. Конкретно у этого авто очень малый пробег – всего 390 км.
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