Самые дорогие автомобили в мире по состоянию на 2022 год

Стоимость некоторых эксклюзивных автомобилей уже превысила 10 млн. долларов. Их цена растет с каждым годом.

Цены на новые автомобили постоянно растут и сейчас многие модели гораздо дороже своих аналогов 20-летней давности. Но самыми быстрыми темпами растет стоимость эксклюзивных авто и сейчас суперкаром за несколько миллионов долларов уже никого не удивить. Мы отобрали самые дорогие авто в мире.

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10. Lamborghini Sian Roadster – 3,7 млн. долларов

[ + – ] Lamborghini Sian Roadster Фото: Lamborghini

Lamborghini Sian – первый гибридный суперкар марки. Ранее выпустили 63 820-сильных купе, а теперь идет производство 19 родстеров. Версия со съемной крышей эксклюзивнее, а потому дороже – 3,7 млн. долларов. Она способна разогнаться до 100 км/ч за 2,8 с и развить 350 км/ч.

9. Bugatti Chiron Super Sport – 3,9 млн. долларов

[ + – ] Bugatti Chiron Super Sport

Bugatti Chiron Super Sport – самая быстрая версия модели. Ему увеличили мощность 8,0-литрового W16 до 1600 л. с. и улучшили аэродинамику. Максимальная скорость ограничена на 440 км/ч, но на тестах купе разгоняли и до 490 км/ч.

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8. Gordon Murray T.50s Niki Lauda – 4,3 млн. долларов

[ + – ] Gordon Murray T.50s Niki Lauda Фото: Motor1.com

Трековый суперкар – новое творение Гордона Марри, создавшего легендарный McLaren F1. Купе весит всего 850 кг, а его 725-сильный атмосферный V12 раскручивается до 12 000 об/мин. Технология граунд-эффекта буквально присасывает авто к дороге. Выпустят лишь 25 Gordon Murray T.50s Niki Lauda.

7. Bugatti Divo – 5,7 млн. долларов

[ + – ] Bugatti Divo

Bugatti Divo – трековый суперкар на базе Chiron. У него полностью новый кузов с оптимизированной аэродинамикой. Таких 1500-сильных автомобилей соберут лишь 40.

6. Pagani Huayra Tricolore – 6,5 млн. долларов

[ + – ] Pagani Huayra Tricolore Фото: carscoops.com

Всего три Pagani Huayra посвятили итальянской пилотажной группе Tricolore. Родстер получил особую отделку салона и эксклюзивную окраску, а мощность его V12 подняли до 840 л. с.

5. Bugatti Centodieci – 9 млн. долларов

[ + – ] Bugatti Centodieci

Эксклюзивный Bugatti Centodieci посвятили 110-летию марки. Его дизайн выполнен в духе культового Bugatti EB110 90-х, а 1600-сильный W16 дает возможность разгоняться до 100 км/ч за 2,4 с и развивать 380 км/ч. Выпустят только 10 Centodieci и один из автомобилей уже приобрел Криштиану Роналду.

4. Rolls-Royce Sweptail – 12,8 млн. долларов

[ + – ] Rolls-Royce Sweptail Фото: Rolls-Royce

Элегантный Rolls-Royce Sweptail поначалу хотели оставить в единственном экземпляре, но затем решили выпустить еще несколько таких авто. Зауженная задняя часть купе имитирует корму судна. В основе Sweptail лежит купе Rolls-Royce Phantom предыдущего поколения.

3. Pagani Zonda HP Barchetta – 15 млн. долларов

[ + – ] Pagani Zonda HP Barchetta

Самая дорогая версия знаменитого Pagani Zonda – двухместный родстер с эксклюзивным дизайном. Его оснастили 7,3-литровым 800-сильным V12 Mercedes-AMG.

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2. Bugatti La Voiture Noire – 19 млн. долларов

[ + – ] Bugatti La Voiture Noire

Самый дорогой Bugatti современности выпущен в одном-единственном экземпляре по заказу анонимного клиента марки. Дизайн выполнен в стиле легендарного Bugatti 57SC Atlantic, а вот вся "начинка" позаимствована у Bugatti Chiron.

1. Rolls-Royce Boat Tail – 28 млн. долларов

[ + – ] Rolls-Royce Boat Tail Фото: Rolls-Royce

Кабриолет Rolls-Royce Boat Tail – преемник купе Sweptail, но построен уже на платформе нового Phantom. Огромный 5,8-метровый автомобиль получил набор для пикника в багажнике и раскладной зонтик от солнца. Таких авто будет лишь три и одно из них купили Бейонсе и Jay Z.

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