Как изменились цены на авто в Украине за последние 20 лет

Автомобили дорожают из-за новых жестких эко-стандартов, а также современного оборудования. Впрочем, выросли в цене далеко не все модели.

Цены на новые автомобили в мире растут из года в год – это не секрет. Информационно аналитическая группа Auto-Consulting провела исследование стоимости авто за последние 20 лет. Результаты опубликованы на ее сайте.

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В рамках исследования были сравнены цены на авто в Украине в 2002 и в конце 2021 года. Стоимость моделей разных классов брали в долларах и евро за базовую версию, ведь гривна за это время существенно обесценилась.

[ + – ] Цена Volkswagen Golf выросла в 2,17 раза Фото: Volkswagen

Выяснилось, что подавляющее большинство моделей (22 из 25 проанализированных) прибавили в цене, причем некоторые – весьма существенно. Рекордсменом является Opel Corsa, подорожавший в 2,28 раза – с 9135 до 20 833 долларов в начальной версии.

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На втором месте оказался Volkswagen Golf, ставший дороже в 2,17 раза – 26 773 доллара против 12 300 в 2002 году. Третье место – у Skoda Octavia: ее цена за два десятилетия выросла на 98,2% — с 11 100 до 22 010 долларов.

[ + – ] Большинство авто подорожали с 2002 года Фото: Auto-consulting

Стремительный рост цен обусловлен инфляцией (доллар и евро также ощутимо потеряли в курсе с 2002 года), а также гораздо более богатой комплектацией авто. Мультимедиа с сенсорным дисплеем, датчики дождя и света или современные системы безопасности – весьма недешевые. А ведь 20 лет назад в компактных авто и кондиционер был опцией. Не стоит забывать и о ужесточающихся эко-нормах – это также отображается на стоимости машин.

[ + – ] Toyota Camry сейчас дешевле, чем два десятилетия назад Фото: toyota.com.ua

Тем не менее, некоторые модели подешевели. Например, седан Toyota Camry сейчас стоит от 28 940 долларов, а в 2002 году — $29 444. Nissan X-Trail за 20 лет подешевел с 26 500 до 24 121 долларов. Практически не изменилась цена на BMW 3 Series – 27 889 евро сейчас против 27 731 евро в 2002 году.

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