В Украине появился новый Subaru Forester 2022

Кроссовер Subaru Forester прошел обновление. Он будет доступен как в бензиновых, так и в гибридной версиях.

В Украине появился Subaru Forester 2022. Кроссовер прошел фейслифтинг и получил новое оборудование. Об этом сообщает официальный сайт Subaru в Украине.

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Новый Subaru Forester 2022 узнается по увеличенной решетке радиатора и новым светодиодным фарам. Кроме того, немного изменены бамперы кроссовера. Салон кроссовера не претерпел изменений.

[ + – ] Кроссовер будет доступен в бензиновых и гибридной версиях Фото: Subaru

Базовый Subaru Forester 2022 в исполнении Active стоит от 898 тыс. гривен и оснащен светодиодными фарами, климат-контролем, подогревом передних сидений, датчиками света и дождя.

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Топовый вариант Premium (от 1 228 600 гривен) добавляет кожаный салон, бесключевой доступ, люк, электропривод сидений и двери багажника, камеру заднего вида, подогрев руля и задних кресел. Также в этом случае предусмотрен комплекс безопасности EyeSight – адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, контроль разметки и усталости водителя.

[ + – ] Салон Subaru Forester не претерпел изменений Фото: Subaru

Кроссовер Subaru Forester предложен с бензиновыми двигателями объемом 2,0 л (156 л. с.) и 2,5 л (184 л. с.), а также со 150-сильной гибридной установкой. Все версии получили вариатор и фирменный постоянный полный привод.

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