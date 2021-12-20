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В Україні з'явився новий Subaru Forester 2022

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Фото: Subaru | Subaru Forester 2022 впізнаваний по оновленій передній частині

Кросовер Subaru Forester пройшов оновлення. Він буде доступний як у бензинових, так і в гібридних версіях.

В Україні з'явився Subaru Forester 2022. Кросовер пройшов фейсліфтинг і отримав нове обладнання. Про це повідомляє офіційний сайт Subaru в Україні.

Новий Subaru Forester 2022 можна впізнати за збільшеною решіткою радіатора та новими світлодіодними фарами. Крім того, трохи змінено бампери кросовера. Салон кросовера не зазнав змін.

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Кросовер буде доступний у бензиновій і гібридній версіях
Фото: Subaru

Базовий Subaru Forester 2022 у виконанні Active коштує від 898 тис. гривень і оснащений світлодіодними фарами, клімат-контролем, підігрівом передніх сидінь, датчиками світла та дощу.

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Топовий варіант Premium (від 1 228 600 гривень) додає шкіряний салон, безключовий доступ, люк, електропривод сидінь і двері багажника, камеру заднього виду, підігрів керма та задніх крісел. Також у цьому випадку передбачено комплекс безпеки EyeSight – адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, контроль розмітки та втоми водія.

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Салон Subaru Forester не зазнав змін
Фото: Subaru

Кросовер Subaru Forester запропонований із бензиновими двигунами об'ємом 2,0 л (156 к. с.) та 2,5 л (184 к. с.), а також зі 150-сильною гібридною установкою. Усі версії отримали варіатор і фірмовий постійний повний привід.

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