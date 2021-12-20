Як змінилися ціни на авто в Україні за останні 20 років

Автомобілі дорожчають через нові жорсткі екостандарти, а також сучасне обладнання. Втім, виросли у ціні далеко не всі моделі.

Ціни на нові автомобілі у світі зростають рік у рік – це не секрет. Інформаційно-аналітична група Auto-Consulting провела дослідження вартості авто за останні 20 років. Результати опубліковані на її веб-сайті.

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В межах дослідження було порівняно ціни на авто в Україні в 2002 та наприкінці 2021 року. Вартість моделей різних класів брали у доларах та євро за базову версію, адже гривня за цей час суттєво знецінилася.

[ + – ] Ціна Volkswagen Golf зросла у 2,17 рази Фото: Volkswagen

З'ясувалося, що більшість моделей (22 із 25 проаналізованих) додали в ціні, до того ж деякі – дуже суттєво. Рекордсменом є Opel Corsa, що подорожчав у 2,28 рази – з 9135 до 20833 доларів у початковій версії.

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На другому місці опинився Volkswagen Golf, що став дорожчим у 2,17 рази – 26 773 долари проти 12 300 у 2002 році. Третє місце – у Skoda Octavia: її ціна за два десятиліття зросла на 98,2% – з 11 100 до 22 010 доларів.

[ + – ] Більшість авто подорожчали з 2002 року Фото: Auto-consulting

Швидке зростання цін обумовлено інфляцією (долар і євро також відчутно втратили в курсі з 2002 року), а також багатшою комплектацію авто. Мультимедіа із сенсорним дисплеєм, датчики дощу та світла або сучасні системи безпеки – дуже недешеві. Адже 20 років тому в компактних авто і кондиціонер був опцією. Не варто забувати і про жорсткіших еконормах — це також відображається на вартості машин.

[ + – ] Toyota Camry зараз дешевша, ніж два десятиліття тому Фото: toyota.com.ua

Проте деякі моделі подешевшали. Наприклад, седан Toyota Camry зараз коштує від 28 940 доларів, а у 2002 році — $29 444. Nissan X-Trail за 20 років подешевшав з 26 500 до 24 121 доларів. Майже не змінилася вартість на BMW 3 Series — 27 889 євро зараз проти 27 731 євро в 2002 році.

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