Гиперкар Bugatti La Voiture Noire за 11 млн евро представлен официально

Автомобиль, построенный на базе Bugatti Chiron, останется в единственном экземпляре.

Захватывающая дух скульптура идеальной формы — такую характеристику дали в Bugatti единственному в своем роде гиперкару La Voiture Noire, построенному на базе Bugatti Chiron. После первого показа в виде концепта в 2019 году и двух лет доводки автомобиль наконец-то представлен официально в финальном виде.

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Название La Voiture Noire (в буквальном переводе с французского "черный автомобиль") — это отсылка к легендарному купе 1930-х годов Bugatti Type 57 SC Atlantic, считающемуся самым совершенным и быстрым автомобилем своего времени, по сути, первому суперкару в современном понимании этого слова.

Имя "La Voiture Noire" нес экземпляр Атлантика, принадлежавший Жану Бугатти, сыну основателя компании Этторе Бугатти. Незадолго до начала Второй мировой войны автомобиль бесследно исчез и сегодня считается автомобильным эквивалентом Янтарной комнаты, одной из величайших загадок автомобильного мира.

Как отмечают в Bugatti, идея ремейка Атлантика зрела в компании давно, но прошли годы, прежде чем появилась возможность реализовать этот проект. По сравнению с исходным прототипом двухгодичной давности дизайн принципиально не изменился, но в финальной итерации у машины оригинальная светотехнику и выпускная система с шестью патрубками.

А радиаторная решетка La Voiture Noire — настоящее произведение искусства. В первую очередь, технологического — ее детали напечатаны на 3D-принтере.

Увы, интерьер уникального гиперкара компания не показала. Известно лишь, что в отделке использованы зернистая кожей оттенка Havana Brown и полированный алюминий.

Также пока не обнародованы технические характеристики. Использование силового агрегата от Chiron предполагает, что позади кокпита расположен 8-литровый квадро-турбо W16, но его отдача наверняка увеличена против стандартных для Широна 1500 л.с. и 1600 Нм.

На изменения в моторном отсеке косвенно указывает и возросшая на 25 см колесная база, хотя, не исключено, что это связано с особенностями концепции La Voiture Noire: он заявлен, в первую очередь, как автомобиль Gran Turismo — а значит, должен иметь вместительные багажные отсеки. Возможно, именно для их размещения за сиденьями и понадобилось дополнительно пространство.

Имя заказчика уникального автомобиля по-прежнему держится в тайне (слухи приписывают покупку известному футболисту Криштиану Роналду), зато компания официально озвучила стоимость. Итак, держитесь крепче: цена Bugatti La Voiture Noire составляет 11 млн евро!

"Создав завершенный La Voiture Noire, мы еще раз демонстрируем, что разрабатываем самые сложные в мире гиперкары", — резюмируют итоги своей работы в Bugatti.

Еще совсем недавно La Voiture Noire считался самым дорогим автомобилем в мире, но, похоже, этот титул у него отберет эксклюзивный кабриолет Rolls-Royce Boat Tail. Как Фокус сообщал ранее, стоимость британской машины оценивается в 28 миллионов долларов.

В случае Роллс-Ройса есть даже предположение относительно покупателей первого экземпляра — как мы рассказывали, все указывает на то, что это звездная пара Бейонсе и Jay-Z.