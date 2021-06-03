Гіперкар Bugatti La Voiture Noire за 11 млн євро представлений офіційно

Автомобіль, побудований на базі Bugatti Chiron, залишиться в єдиному екземплярі.

Скульптура ідеальної форми, що захоплює дух, — таку характеристику дали в Bugatti єдиному в своєму роді гіперкару La Voiture Noire, побудованому на базі Bugatti Chiron. Після першого показу у вигляді концепту в 2019 році й двох років доведення автомобіль нарешті представлений офіційно у фінальному вигляді.

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Назва La Voiture Noire (в буквальному перекладі з французької "чорний автомобіль") — це відсилка до легендарного купе 1930-х років Bugatti Type 57 SC Atlantic, що вважається найбільш досконалим і швидким автомобілем свого часу, по суті, першим суперкаром у сучасному розумінні цього слова.

Імʼя "La Voiture Noire" носив екземпляр Атлантика, що належав Жану Бугатті, синові засновника компанії Етторе Бугатті. Незадовго до початку Другої світової війни автомобіль безслідно зник і сьогодні вважається автомобільним еквівалентом Бурштинової кімнати, однієї з найбільших загадок автомобільного світу.

Як зазначають в Bugatti, ідея ремейку Атлантика зріла в компанії давно, але пройшли роки, перш ніж зʼявилася можливість реалізувати цей проект. Порівняно з вихідним зразком дворічної давності дизайн принципово не змінився, але у фінальній ітерації у машини оригінальна світлотехніка й випускна система із шістьма патрубками.

А радіаторна решітка La Voiture Noire — справжній витвір мистецтва. Перш за все, технологічного — її деталі надруковані на 3D-принтері.

На жаль, інтерʼєр унікального гіперкара компанія не показала. Відомо лише, що в оздобленні використані зерниста шкіра відтінку Havana Brown і полірований алюміній.

Також поки не оприлюднені технічні характеристики. Використання силового агрегату від Chiron передбачає, що позаду кокпіта розташований 8-літровий квадро-турбо W16, але його віддача напевно збільшена проти стандартних для Широна 1 500 к.с. і 1 600 Нм.

На зміни в моторному відсіку побічно вказує і колісна база, що зросла на 25 см, хоча, не заперечують, що це повʼязано з особливостями концепції La Voiture Noire: він заявлений, насамперед, як автомобіль Gran Turismo — а значить, повинен мати місткі багажні відсіки. Можливо, саме для їх розміщення за сидіннями і знадобився додатковий простір.

Імʼя замовника унікального автомобіля як і раніше тримається в таємниці (чутки приписують покупку відомому футболісту Кріштіану Роналду), зате компанія офіційно озвучила вартість. Отже, тримайтеся міцніше: ціна Bugatti La Voiture Noire становить 11 млн євро!

"Створивши завершений La Voiture Noire, ми ще раз демонструємо, що розробляємо найскладніші у світі гіперкари", — резюмують підсумки своєї роботи в Bugatti.

Ще зовсім нещодавно La Voiture Noire вважався найдорожчим автомобілем у світі, але, схоже, цей титул у нього забере ексклюзивний кабріолет Rolls-Royce Boat Tail. Як Фокус повідомляв раніше, вартість британської машини оцінюється в 28 мільйонів доларів.

У випадку Роллс-Ройса є навіть припущення щодо покупців першого екземпляру — як ми розповідали, все вказує на те, що це зіркова пара Бейонсе та Jay-Z.