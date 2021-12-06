Старый нерабочий двигатель продали с аукциона по цене новой Toyota RAV4

Мотор Ferrari Tipo 052 развивал 845 л. с. и раскручивался до 18 300 об/мин. Восстановить его очень сложно.

В Великобритании с аукциона Collecting Cars продали старый 18-летний двигатель Ferrari Tipo 052. За него выручили целых 36 тыс. евро – как за кроссовер Toyota RAV4 в неплохой комплектации. Об этом сообщает сайт аукционного дома.

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Удивительно, но столь недешевый двигатель даже нельзя завести — он пребывает в нерабочем состоянии. Восстановить его будет невероятно сложно, ведь отсутствуют многие его детали, а мотор очень редкий.

[ + – ] В моторе отсутствуют ряд важных деталей Фото: Collecting Cars

Дело в том, что двигатель Tipo 052 устанавливали на болиды Ferrari F2003-GA в Формуле-1. Этот 3,0-литровый атмосферный V10 развивал 845 л. с. и раскручивался до невероятных 18 300 об/мин.

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Как известно, в сезоне 2003 года Михаэль Шумахер принес Ferrari чемпионство, а его партнер Рубенс Барикелло занял четвертое место. Итальянская команда выиграла и Кубок Конструкторов, причем суммарно ее пилоты добыли 8 побед в 16 гонках.

[ + – ] Двигатель Tipo 052 помог Михаэлю Шумахеру выиграть чемпионат мира Фото: Collecting Cars

Во время аукциона не уточнили, на чьем болиде стоял этот двигатель. Известно лишь, что его моторесурс исчерпан. Скорее всего, мотор Ferrari будет использован в качестве инсталляции или декора. К слову, рабочие двигатели Формулы-1 примерно в 10 раз дороже.

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