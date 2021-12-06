Старий неробочий двигун продали з аукціону за ціною нової Toyota RAV4

Двигун Ferrari Tipo 052 розвивав 845 к. с. і розкручувався до 18 300 об/хв. Відновити його дуже важко.

У Великій Британії з аукціону Collecting Cars продали старий 18-річний двигун Ferrari Tipo 052. За нього виручили цілих 36 тис. євро — як за кросовер Toyota RAV4 у непоганій комплектації. Про це повідомляє сайт аукціонного дому.

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Дивно, але недешевий двигун навіть не можна завести — він перебуває в неробочому стані. Відновити його буде неймовірно складно, адже відсутні багато його деталей, а мотор дуже рідкісний.

[ + – ] У моторі відсутні низка важливих деталей Фото: Collecting Cars

Справа в тому, що двигун Tipo 052 встановлювали на боліди Ferrari F2003-GA у Формулі-1. Цей 3,0-літровий атмосферний V10 розвивав 845 к. с. і розкручувався до неймовірних 18 300 об/хв.

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Як відомо, у сезоні 2003 року Міхаель Шумахер приніс Ferrari чемпіонство, а його партнер Рубенс Барікелло посів четверте місце. Італійська команда виграла і Кубок Конструкторів, причому сумарно її пілоти здобули 8 перемог у 16 перегонах.

[ + – ] Двигун Tipo 052 допоміг Міхаелю Шумахеру виграти чемпіонат світу Фото: Collecting Cars

Під час аукціону не уточнили, на чиєму боліді стояв цей двигун. Відомо лише, що його моторесурс вичерпано. Швидше за все, мотор Ferrari буде використаний як інсталяція або декор. До речі, робочі двигуни Формули-1 приблизно в 10 разів дорожчі.

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