Новий 1000-сильний суперкар Porsche зможуть випробувати всі охочі: як це зробити

Porsche Vision Gran Turismo – екстремальний трековий електромобіль.

Porsche презентувала концептуальний Vision Gran Turismo. Яскравий електричний суперкар існує тільки у вигляді проекту та не буде втілений у металі. Про це повідомляє офіційний сайт німецького бренду.

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[ + – ] Замість дверей – підйомний ковпак Фото: Porsche

Проте Porsche Vision Gran Turismo буде доступним для водіння, причому не вузькому колу обраних, а мільйонам людей. Справа в тому, що суперкар є віртуальним — його підготували для комп'ютерної гри Gran Turismo 7. Завантажити авто можна буде з 4 березня.

[ + – ] Суперкар запропонують для гри Gran Turismo 7 Фото: Porsche

Розробляла електромобіль команда молодих дизайнерів Porsche. Вони виросли на іграх серії Gran Turismo та поставили собі за мету створити яскравий, легкий і швидкий трековий суперкар.

[ + – ] Салон оздоблений алькантарою та карбоном Фото: Porsche

Новий Porsche Vision Gran Turismo вийшов широким і низьким. У нього виражені крила, а ззаду привертають увагу два обтічники. Замість дверей піднімається скляний ковпак, як у літаку.

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Салон Porsche Vision Gran Turismo оздоблений карбоном і алькантарою. Показ приладів проектується на тоненький прозорий дисплей.

[ + – ] Потужність суперкара перевищує 1000 к. с.

Характеристики автомобіля розсекретять ближче до березня. Відомо лише, що він отримав повний привід та чотири електромотори сумарною потужністю понад 1000 к. с.

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