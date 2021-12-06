Новий 1000-сильний суперкар Porsche зможуть випробувати всі охочі: як це зробити
Porsche Vision Gran Turismo – екстремальний трековий електромобіль.
Porsche презентувала концептуальний Vision Gran Turismo. Яскравий електричний суперкар існує тільки у вигляді проекту та не буде втілений у металі. Про це повідомляє офіційний сайт німецького бренду.
Проте Porsche Vision Gran Turismo буде доступним для водіння, причому не вузькому колу обраних, а мільйонам людей. Справа в тому, що суперкар є віртуальним — його підготували для комп'ютерної гри Gran Turismo 7. Завантажити авто можна буде з 4 березня.
Розробляла електромобіль команда молодих дизайнерів Porsche. Вони виросли на іграх серії Gran Turismo та поставили собі за мету створити яскравий, легкий і швидкий трековий суперкар.
Новий Porsche Vision Gran Turismo вийшов широким і низьким. У нього виражені крила, а ззаду привертають увагу два обтічники. Замість дверей піднімається скляний ковпак, як у літаку.Важливо
Салон Porsche Vision Gran Turismo оздоблений карбоном і алькантарою. Показ приладів проектується на тоненький прозорий дисплей.
Характеристики автомобіля розсекретять ближче до березня. Відомо лише, що він отримав повний привід та чотири електромотори сумарною потужністю понад 1000 к. с.
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