Новый 1000-сильный суперкар Porsche смогут испытать все желающие: как это сделать

Porsche Vision Gran Turismo – экстремальный трековый электромобиль.

Porsche представили концептуальный Vision Gran Turismo. Яркий электрический суперкар существует только в виде проекта и не будет воплощен в металле. Об этом сообщает официальный сайт немецкого бренда.

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[ + – ] Вместо дверей - подъемный колпак Фото: Porsche

Тем не менее, Porsche Vision Gran Turismo будет доступен для вождения, причем не узкому кругу избранных, а миллионам людей. Дело в том, что суперкар является виртуальным – его подготовили для компбютерной игры Gran Turismo 7. Скачать авто можно будет с 4 марта.

[ + – ] Суперкар предложат для игры Gran Turismo 7 Фото: Porsche

Разрабатывала электромобиль команда молодых дизайнеров Porsche. Они выросли на играх серии Gran Turismo и поставили себе цель создать яркий, легкий и быстрый трековый суперкар.

[ + – ] Салон отделан алькантарой и карбоном Фото: Porsche

Новый Porsche Vision Gran Turismo получился широким и низким. У него выраженные крылья, а сзади обращают на себя внимание два обтекателя. Вместо двери поднимается стеклянный колпак, как в самолете.

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Салон Porsche Vision Gran Turismo отделан карбоном и алькантарой. Показания приборов проецируются на тоненький прозрачный дисплей.

[ + – ] Мощность суперкара превышает 1000 л. с.

Характеристики автомобиля рассекретят ближе к марту. Известно лишь, что он получил полный привод и четыре электромотора суммарной мощностью свыше 1000 л. с.

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