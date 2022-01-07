ТОП-10 найдорожчих та ексклюзивних ретро-авто, проданих у 2021 році

Знамениті ретро-автомобілі дорожчають щороку. Колекціонери не шкодують грошей на них.

Попри карантин та кризу в економіці попит на ексклюзивні автомобілі у 2021 році виявився дуже високим. Причому мільйонери купували не тільки дорогі нові суперкари, а й класику. За вінтажні автомобілі на аукціонах зараз віддають мільйони і ми відібрали найдорожчі ретро-авто, продані минулого року.

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10. Ferrari 250 GT Tour de France 1958 — 6 000 000 доларів

[ + – ] Ferrari 250 GT Tour de France Фото: Sotheby’s

Усього випущено лише 72 Ferrari 250 GT у версії Tour de France. Це купе з 3,0-літровим 260-сильним V12 брало участь у гірських перегонах.

9. Jaguar D-Type 1955 року — 6 000 000 доларів

[ + – ] Jaguar D-Type став втіленням технологій 50-х Фото: Sotheby’s

Гоночний Jaguar D-Type — перше у світі авто з кузовом типу монокок. Дискові гальма та впорскування палива також були рідкістю у 50-ті роки. Не дивно, що такий високотехнологічний автомобіль тричі вигравав легендарну 24-годинну гонку у Ле-Мані.

8. McLaren MP4-25A 2010 року – 6 600 000 доларів

[ + – ] McLaren MP4-25A Льюїса Хемілтона Фото: Sotheby’s

Боліди Формули-1 завжди недешеві, особливо, якщо вони досягли успіху. Саме на цьому McLaren MP4-25A Льюїс Хемілтон виграв Гран-прі Туреччини 2010 року.

7. Matra MS670 1972 року — 6921446 доларів

[ + – ] Matra MS670 виграла 24-годинну гонку у Ле-Мані Фото: autoevolution.com

Саме на цьому спортпрототипі Matra MS670 Грем Хілл та Анрі Пескароло виграли 24-годинну гонку у Ле-Мані 1972 року. Авто вагою всього 700 кг оснащено 3,0-літровим 450-сильним V12.

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6. Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione 1955 року – 6 961 633 долари

[ + – ] Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione – частина розпроданої колекції авто Фото: Sotheby’s

Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione став найдорожчим експонатом унікальної колекції авто Жака Гікаса, розпроданої з аукціону. Усього зібрали лише шість таких купе з 3,0-літровим V12 на 240 л. с.

5. Ferrari 275 GTB Competizione 1966 року – 7 705 000 доларів

[ + – ] Ferrari 275 GTB Competizione Фото: Sotheby’s

Для гонок випустили 12 Ferrari 275 GTB Competizione і це авто 11-те в серії. Купе посідало перше місце в класі в Ле-Мані, а також перемагало на легендарних трасах Імола та Спа-Франкоршамп. Його 3,3-літровий V12 видає 300 л. с.

4. Ferrari 268 SP 1962 року — 7 705 000 доларів

[ + – ] Ferrari 268 SP – рідкісна експериментальна модель Фото: Sotheby’s

З шести спортпрототипів Ferrari 268 SP до наших днів дійшов лише один. Експериментальна модель є одним із перших середньомоторних Ferrari. Обладнали її 2,6-літровим 265-сильним V8.

3. Aston Martin DB4GT Zagato 1962 року — 9520000 доларів

[ + – ] Aston Martin DB4GT у кузові Zagato Фото: Sotheby’s

Усього випустили лише 19 Aston Martin DB4GT з ексклюзивним кузовом від Zagato і зараз такі купе дуже цінуються колекціонерами. Його 3,7-літрова шістка розвиває 314 л. с. та дозволяє розвивати 245 км/год.

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2. Ferrari 250 GT California Spider Competizione 1959 — 10 840 000 доларів

[ + – ] Ferrari 250 GT California Spider Competizione Фото: carscoops.com

Ferrari 250 GT California Spider – рідкісна модель, адже зібрали лише сотню цих родстерів. Лише кілька цих розкішних авто підготували до перегонів. Під капотом – 3,0-літровий V12 на 250 л. с.

1. McLaren F1 1995 року — 20 465 000 доларів

[ + – ] McLaren F1 – найдорожче ретро-авто 2021 року

Легендарний суперкар McLaren F1 з кожним роком все дорожче та дорожче. Усього випустили трохи більше сотні цих авто, і тепер вони стали справжнім раритетом. Характеристики McLaren F1 вражають і зараз: 627-сильне купе вагою трохи більше за тонну може розвинути 386 км/год. Саме у цього автомобіля дуже малий пробіг — всього 390 км.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціоні віддали 2 млн. доларів за Porsche Тома Круза. На ньому актор вчився водити.