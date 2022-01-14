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Олігархам на замітку: представлений броньований позашляховик з обробкою золотом і діамантами

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Ціна Dartz може легко перевалити за мільйон доларів

Позашляховики Dartz створюють за індивідуальним замовленням. В обробці салону використовують найдорожчі матеріали.

Компанія Dartz, відома своїми ультраексклюзивними позашляховиками, презентувала новинку — Prombron Black Alligator MMXX. Модель нового покоління вже можна замовити, а її перший екземпляр доставлений клієнту. Про це повідомляє офіційний сайт латвійської марки.

Новий Dartz Prombron Black Alligator MMXX побудований на базі розкішного Mercedes-Maybach GLS, але радикально відрізняється від нього дизайном. У зовнішньому вигляді переважають рубані лінії, а подекуди помітний незабарвлений карбон. Автомобіль також бронювали, а замість дзеркал заднього виду встановлено камери.

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Замість дзеркал заднього виду – камери

Салон Dartz, як правило, оформлюють на індивідуальне замовлення, тому вартість авто може легко перевалити за мільйон доларів. В обробці використовують шкіру екзотичних тварин, дороге дерево, 18-каратне золото та навіть діаманти. Також у салоні передбачені сейфи для цінної поклажі.

Якщо в донора Mercedes-Maybach GLS віртуальна панель приладів, то Dartz Prombron Black Alligator MMXX отримав традиційні циферблати, причому із золотими обідками. А замість сучасної аудіосистеми можуть встановити старовинний котушковий магнітофон Metaxas&Sins. У той же час серед опцій для авто є і сучасний дрон.

Розкішний позашляховик броньований
Розкішний позашляховик броньований
В обробці салону використані найдорожчі матеріали
В обробці салону використані найдорожчі матеріали
Салон створюють за індивідуальним замовленням
Салон створюють за індивідуальним замовленням
Салон обшитий шкірою екзотичних тварин
Салон обшитий шкірою екзотичних тварин
Прилади прикрашені золотими обідками
Прилади прикрашені золотими обідками
В обробці використані справжні діаманти
В обробці використані справжні діаманти
Розкішний позашляховик броньований
В обробці салону використані найдорожчі матеріали
Салон створюють за індивідуальним замовленням
Салон обшитий шкірою екзотичних тварин
Прилади прикрашені золотими обідками
В обробці використані справжні діаманти

Позашляховик оснащений 4,0-літровим бензиновим V8 твін-турбо. У Mercedes-Maybach GLS він розвиває 558 к. с., але напевно в Dartz його допрацювали та підняли потужність. Крім того, автомобіль отримав пневомопідвіску.

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Перший Dartz Prombron Black Alligator MMXX передали клієнту з Китаю. Автомобіль назвали Black Tiger Moon Edition і присвятили року тигра з китайського гороскопу.

Раніше Фокус повідомляв, що один із позашляховиків Dartz виставили на продаж. Він знімався у фільмі Сашка Барона Коена "Диктатор".