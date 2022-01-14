Олігархам на замітку: представлений броньований позашляховик з обробкою золотом і діамантами

Позашляховики Dartz створюють за індивідуальним замовленням. В обробці салону використовують найдорожчі матеріали.

Компанія Dartz, відома своїми ультраексклюзивними позашляховиками, презентувала новинку — Prombron Black Alligator MMXX. Модель нового покоління вже можна замовити, а її перший екземпляр доставлений клієнту. Про це повідомляє офіційний сайт латвійської марки.

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Новий Dartz Prombron Black Alligator MMXX побудований на базі розкішного Mercedes-Maybach GLS, але радикально відрізняється від нього дизайном. У зовнішньому вигляді переважають рубані лінії, а подекуди помітний незабарвлений карбон. Автомобіль також бронювали, а замість дзеркал заднього виду встановлено камери.

[ + – ] Замість дзеркал заднього виду – камери

Салон Dartz, як правило, оформлюють на індивідуальне замовлення, тому вартість авто може легко перевалити за мільйон доларів. В обробці використовують шкіру екзотичних тварин, дороге дерево, 18-каратне золото та навіть діаманти. Також у салоні передбачені сейфи для цінної поклажі.

Якщо в донора Mercedes-Maybach GLS віртуальна панель приладів, то Dartz Prombron Black Alligator MMXX отримав традиційні циферблати, причому із золотими обідками. А замість сучасної аудіосистеми можуть встановити старовинний котушковий магнітофон Metaxas&Sins. У той же час серед опцій для авто є і сучасний дрон.

[ + – ] Розкішний позашляховик броньований [ + – ] В обробці салону використані найдорожчі матеріали [ + – ] Салон створюють за індивідуальним замовленням [ + – ] Салон обшитий шкірою екзотичних тварин [ + – ] Прилади прикрашені золотими обідками [ + – ] В обробці використані справжні діаманти

Позашляховик оснащений 4,0-літровим бензиновим V8 твін-турбо. У Mercedes-Maybach GLS він розвиває 558 к. с., але напевно в Dartz його допрацювали та підняли потужність. Крім того, автомобіль отримав пневомопідвіску.

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Перший Dartz Prombron Black Alligator MMXX передали клієнту з Китаю. Автомобіль назвали Black Tiger Moon Edition і присвятили року тигра з китайського гороскопу.

Раніше Фокус повідомляв, що один із позашляховиків Dartz виставили на продаж. Він знімався у фільмі Сашка Барона Коена "Диктатор".