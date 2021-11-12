Представлен самый дорогой и самый быстрый кроссовер Maybach
Brabus 800 способен развить 300 км/ч. Его салон отделан эксклюзивной оранжевой кожей.
Роскошный кроссовер Mercedes-Maybach GLS получил новую заряженную версию. Разработали ее в Brabus и это первый случай, когда тюнинг-ателье взялось именно за Maybach. Об этом пишет сайт Carscoops.
Новый Brabus 800 (именно так назвали авто) узнается по особой решетке радиатора, карбоновому обвесу и огромным 24-дюймовым дискам. Кроме того, внедорожник получил новые выдвижные подножки, а сзади видны широкие наконечники выхлопных труб.
Салон Mercedes-Maybach GLS стал еще роскошнее. Его перетянули нестандартной ярко-оранжевой кожей Leonis Orange и добавили контрастные карбоновые вставки. Педали украсили металлическими накладками.
Как и все Maybach GLS, Brabus 800 является четырехместным. На втором ряду установлены два отдельных сиденья с электроприводом, вентиляцией и массажем. Также задним пассажирам предусмотрены съемные планшеты и сенсорный дисплей для управления климатом.
Тюнинг Mercedes-Maybach GLS, конечно же, затронул и двигатель. Мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо подняли до 800 л. с., а максимальный крутящий момент – до 950 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с, а максимальная скорость ограничена на 300 км/ч, то есть, это самый быстрый кроссовер Maybach.Важно
Также в Brabus поработали над пневмоподвеской Mercedes-Maybach GLS. Ее перенастроили, а клиренс уменьшили на 25 мм.
Brabus 800 будут выпускать мелкими сериями. Стоимость кроссовера – около полумиллиона евро, то есть это и наиболее дорогой кроссовер Maybach.
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