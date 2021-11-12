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Автопарк Верховной Рады пополнился новыми машинами: на них потратили 18 миллионов

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Автопарк Верховной Рады, авто Верховной Рады, Toyota Camry, Toyota Land Cruiser Prado
Фото: Информатор | В общей сложности закупили 17 автомобилей

Для депутатов закупят 17 автомобилей Toyota в богатой комплектации.

Автопарк Верховной Рады вскоре пополнят почти два десятка новых машин. Автобаза управления делами Аппарата Верховной Рады закупит автомобилей на 17,7 млн. гривен. Об этом свидетельствуют результаты тендеров в системе ProZorro, сообщают Наші гроші.

В общей сложности, для нужд депутатов закупят 17 автомобилей Toyota. Примечательно, что 16 из них поставит одна компания ООО "Автоарт ЛТД" — она стала победителем тендера.

Автопарк Верховной Рады, авто Верховной Рады, Toyota Camry, Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado
Фото: Toyota

В частности, автобаза Верховной Рады получит два Toyota Land Cruiser Prado с 4,0-литровым 282-сильным бензиновым двигателем и 6-ступечнатой автоматической в версии Prestige по цене в 1,43 млн. гривен. Комплектация включает кожаные сиденья с перфорацией и подогревом, климат-контроль, систему контроля усталости водителя.

В автосалоне такой внедорожник стоит от 1,34 млн. гривен, но Prado для Верховной рады получил дополнительно защиту днища, автонабор и комплект зимней резины.

Автопарк Верховной Рады, авто Верховной Рады, Toyota Camry, Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Camry
Фото: Toyota

Также закупили 11 Toyota Camry 2021 в версии Comfort по 842 тыс. гривен (в автосалоне – от 771 тыс.) и два седана в исполнении Premium+ за 1,18 млн. гривен (в автосалоне – от 1,03 млн.). В более дорогом варианте оснащение включает кожаный салон, трехзонный климат-контроль, акустику JBL с 9 динамиками, системы упреждения столкновений и мониторинга слепых зон. Седаны также получили дополнительное оборудование.

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Кроме того, поставят один минивэн Toyota Proace Verso в топовой версии Premium за 1,61 млн. гривен (рыночная стоимость – от 1,54 млн. гривен). Его салон отделан кожей, а для пассажиров установлен отдельный кондиционер.

Toyota Proace Verso
Toyota Proace Verso
Фото: Toyota

По отдельному тендеру у ООО "ВиДи Автострада" закупили еще одну Toyota Camry в комплектации Elegance с допоборудованием за 893,5 тыс. гривен. В автосалонах такой седан стоит от 837 тыс. гривен.

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