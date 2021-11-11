Новая Toyota для большой семьи оценена на уровне Renault Duster (видео)

Toyota Avanza – недорогой минивэн с просторным салоном. Модель весьма богато оснащена.

На автосалоне в Джакарте дебютировала новая Toyota Avanza третьего поколения. Бюджетный минивэн уже поступает в продажу и в базовой версии будет стоить около 14 500 долларов. Об этом сообщает сайт Дром.

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[ + – ] Комплектация модели расширена Фото: Toyota

Toyota Avanza радикально изменилась – было решено отказаться от рамы, а привод теперь передний, а не задний. Дизайн стал выразительнее – с огромной решеткой радиатора и раскосыми фарами. К тому же, минивэн стал значительно крупнее предшественника:

Длина – 4395 мм

Ширина – 1730 мм

Высота – 1665 мм

Колесная база – 2750 мм

[ + – ] Минивэн подрос до 4,4 м в длину Фото: Toyota [ + – ] Разработчики отказались от рамы Фото: Toyota [ + – ] Предложены версии на 5 и 7 мест Фото: Toyota

Возросшие размеры позволили сделать Toyota Avanza просторнее внутри. Минивэн предложен в версиях на 5 и 7 мест. Начальная комплектация включает цифровую панель приборов, 9-дюймовый сенсорный экран, кондиционер, парктроник и 2 подушки безопасности.

[ + – ] Цены стартуют с 14 500 долларов

Toyota Avanza 2022 оснащают бензиновыми четырехцилиндровыми двигателями объемом 1,3 л (98 л. с.) и 1,5 л (105 л. с.). В первом случае предлагают только 5-ступенчатую МКПП, во втором – доступен еще и вариатор. На смену зависимой задней подвеске пришла торсионная.

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