Автопарк Верховної Ради поповнився новими машинами: на них витратили 18 мільйонів
Для депутатів закуплять 17 автомобілів Toyota у багатій комплектації.
Автопарк Верховної Ради незабаром поповнять майже два десятки нових машин. Автобаза управління справами Апарату Верховної Ради придбає автомобілів на 17,7 млн. гривень. Про це свідчать результати тендерів у системі ProZorro, повідомляють "Наші гроші".
Загалом для потреб депутатів закуплять 17 автомобілів Toyota. Примітно, що 16 із них поставить одна компанія ТОВ "Автоарт ЛТД" — вона стала переможцем тендеру.
Зокрема, автобаза Верховної Ради отримає два Toyota Land Cruiser Prado з 4,0-літровим 282-сильним бензиновим двигуном і 6-ступінчастою автоматичною у версії Prestige за ціною 1,43 млн. гривень. Комплектація включає шкіряні сидіння з перфорацією та підігрівом, клімат-контроль, систему контролю втоми водія.
В автосалоні такий позашляховик коштує від 1,34 млн. гривень, але Prado для Верховної ради отримав додатково захист днища, автонабір та комплект зимової гуми.
Також закупили 11 Toyota Camry 2021 у версії Comfort по 842 тис. гривень (в автосалоні – від 771 тис.) та два седани у виконанні Premium+ за 1,18 млн. гривень (в автосалоні – від 1,03 млн. ). У дорожчому варіанті оснащення включає шкіряний салон, тризонний клімат-контроль, акустику JBL з 9 динаміками, системи попередження зіткнень та моніторингу сліпих зон. Седани також отримали додаткове обладнання.Важливо
Крім того, поставлять один мінівен Toyota Proace Verso у топовій версії Premium за 1,61 млн. гривень (ринкова вартість – від 1,54 млн. гривень). Його салон оздоблений шкірою, а для пасажирів встановлений окремий кондиціонер.
За окремим тендером у ТОВ "ВіДі Автострада" закупили ще одну Toyota Camry у комплектації Elegance з додатковим обладнанням за 893,5 тис. гривень. В автосалонах такий седан коштує від 837 тисяч гривень.
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