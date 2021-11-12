Представлений найдорожчий і найшвидший кросовер Maybach
Brabus 800 здатний розвинути 300 км/год. Його салон оздоблений ексклюзивною оранжевою шкірою.
Розкішний кросовер Mercedes-Maybach GLS отримав нову заряджену версію. Розробили її в Brabus, і це перший випадок, коли тюнінг-ательє взялося саме за Maybach. Про це пише сайт Carscoops.
Новий Brabus 800 (саме так назвали авто) впізнається за особливими ґратами радіатора, карбоновому обвісі та величезними 24-дюймовими дисками. Крім того, позашляховик отримав нові висувні підніжки, а ззаду видно широкі наконечники вихлопних труб.
Салон Mercedes-Maybach GLS став іще розкішнішим. Його перетягли нестандартною яскраво-жовтогарячою шкірою Leonis Orange та додали контрастні карбонові вставки. Педалі оздобили металевими накладками.
Як і всі Maybach GLS, Brabus 800 є чотиримісним. На другому ряду встановлені два окремі сидіння з електроприводом, вентиляцією та масажем. Також заднім пасажирам передбачені знімні планшети та сенсорний дисплей для керування кліматом.
Тюнінг Mercedes-Maybach GLS, звичайно ж, торкнувся і двигуна. Потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо підняли до 800 к. с., а максимальний крутний момент – до 950 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 4,5 с, а максимальна швидкість обмежена на 300 км/год, тобто це найшвидший кросовер Maybach.Важливо
Також у Brabus попрацювали над пневмопідвіскою Mercedes-Maybach GLS. Її переналаштували, а кліренс зменшили на 25 мм.
Brabus 800 випускатимуть малими серіями. Вартість кросовера – близько пів мільйона євро, тобто це найдорожчий кросовер Maybach.
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