Представлений найдорожчий і найшвидший кросовер Maybach

Brabus 800 здатний розвинути 300 км/год. Його салон оздоблений ексклюзивною оранжевою шкірою.

Розкішний кросовер Mercedes-Maybach GLS отримав нову заряджену версію. Розробили її в Brabus, і це перший випадок, коли тюнінг-ательє взялося саме за Maybach. Про це пише сайт Carscoops.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Новий Brabus 800 (саме так назвали авто) впізнається за особливими ґратами радіатора, карбоновому обвісі та величезними 24-дюймовими дисками. Крім того, позашляховик отримав нові висувні підніжки, а ззаду видно широкі наконечники вихлопних труб.

[ + – ] Оздоблення розбавляють карбонові вставки Фото: brabus.com

Салон Mercedes-Maybach GLS став іще розкішнішим. Його перетягли нестандартною яскраво-жовтогарячою шкірою Leonis Orange та додали контрастні карбонові вставки. Педалі оздобили металевими накладками.

Як і всі Maybach GLS, Brabus 800 є чотиримісним. На другому ряду встановлені два окремі сидіння з електроприводом, вентиляцією та масажем. Також заднім пасажирам передбачені знімні планшети та сенсорний дисплей для керування кліматом.

[ + – ] Кросовер дізнається з особливих 24-дюймових дисків Фото: brabus.com [ + – ] Потужність двигуна підняли до 800 л. с. [ + – ] В обробці використано помаранчеву шкіру. [ + – ] Ззаду встановлено два окремі крісла

Тюнінг Mercedes-Maybach GLS, звичайно ж, торкнувся і двигуна. Потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо підняли до 800 к. с., а максимальний крутний момент – до 950 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 4,5 с, а максимальна швидкість обмежена на 300 км/год, тобто це найшвидший кросовер Maybach.

Важливо

Автопарк Верховної Ради поповнився новими машинами: на них витратили 18 мільйонів

Також у Brabus попрацювали над пневмопідвіскою Mercedes-Maybach GLS. Її переналаштували, а кліренс зменшили на 25 мм.

Brabus 800 випускатимуть малими серіями. Вартість кросовера – близько пів мільйона євро, тобто це найдорожчий кросовер Maybach.

Раніше Фокус розповідав про ексклюзивний позашляховик Dartz. Він знімався у відомій кінокомедії.