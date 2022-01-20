Представлений найразючіший Гелендваген від Brabus: це 800-сильний пікап

На відміну від Mercedes-Benz G-Class від Brabus пікап орієнтований на бездоріжжя. Його потужність — 800 к. с.

Тюнінг-ательє Brabus представило нову екстремальну версію Mercedes-Benz G-Class. Гелендваген не тільки отримав надбавку в потужності, а й перетворений на пікап. Його ціна — майже 400 тис. євро. Про це повідомляє офіційний вебсайт Brabus.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Кліренс збільшений до значних 490 мм Фото: brabus.com

Brabus 800 Adventure XLP Superblack (саме так називається пікап Гелендваген) подовжили майже на 70 см — до 5,31 м. На місці багажника в нього вантажна платформа, частина якої займає запасне колесо.

[ + – ] В обробці салону використані шкіра та карбон Фото: brabus.com

Більшість Mercedes-Benz G-Class від Brabus ставлять на перше місце динамічні характеристики, але в цьому випадку тюнінг Гелендвагена наголошує на позашляхових якостях. Автомобіль отримав повністю нову підвіску та портальні мости, а його кліренс збільшили до значних 490 мм.

[ + – ] Ціна пікапа — майже 400 тис. євро Фото: brabus.com

Крім того, пікап Гелендваген отримав 22-дюймові сталеві диски з позашляховими шинами, посилені бампери та лебідку. На даху з'явилися багажник і додаткова оптика.

Важливо

Представлений найдорожчий і найшвидший кросовер Maybach

Салон Mercedes-Benz G-Class перетягли дорогою шкірою, з неї зроблені навіть килимки. З'явилися й карбонові вставки.

[ + – ] У кузов помістили запасне колесо Фото: brabus.com

Цифрове позначення у назві вказує на потужність Brabus G-Class — 4,0-літровий V8 твін-турбо розвиває 800 к. с. Його крутний момент становить 1 000 Н∙м. Позашляховик вагою 2 936 кг розганяється до 100 км/год за 4,8 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на 210 км/год.

Раніше Фокус розповідав про новий позашляховик на базі Mercedes-Benz GLS. Він найдорожчий у світі, а його салон оздоблений золотом і діамантами.