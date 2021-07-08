V12 против V8: Два поколения Mercedes-AMG Гелендваген сразились в драг-рейсинге (видео)

В спурте соревновались Mercedes-AMG G 65 предыдущей генерации и новый Mercedes-AMG G 63.

Mercedes-Benz впервые представил G-Class c 12-цилиндровым двигателем еще в 2002 году, но запустил его в серию под именем G 65 только спустя 10 лет, в 2012-м. Выпускавшийся до 2018 года в крайне ограниченном количестве, внедорожник был снят с производства из-за несоответствия нормам выбросов.

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Mercedes-AMG G 65 Final Edition, будучи настоящим коллекционным автомобиль во всех отношениях, стоил от 310 000 евро. Всего по миру было продано 65 экземпляров лимитированной серии, и один из них бросил вызов G 63 Edition 1 текущего поколения.

[ + – ] Mercedes-AMG G 65 Final Edition

У G 65 Final Edition его 6,0-литровый V12 развивает 630 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Заявленное заводом время разгона до первой "сотни" — 5,3 секунды. Что касается 4,0-литрового V8, который установлен на новом G63, то он выдает 585 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Согласно паспортным данным, разгонная динамика от 0 до 100 км/ч составляет 4,5 секунды.

Кроме того, G 63 Edition 1 легче — 2460 кг против 2835 кг у G65. Вес снижен, главным образом, благодаря независимой передней подвеске на двойных поперечных рычагах.

[ + – ] Mercedes-AMG G 63

Соревнование между двумя Гелендвагенами проходило в два этапа. В первом заезде G65 на старте немного вырывается вперед, но с набором скорости сдал свою позицию. В итоге первенствовал G 63. Во втором заезде…

Впрочем, не будем забегать вперед. Смотрите видео, чтобы самим увидеть, что окажется лучше: сила и мощь или меньший вес в сочетании с современными электронными ассистентами.

Как мы писали ранее, Brabus представил самый быстрый G-Class. Мощность его двигателя увеличили до 900 сил, а разгон с места до 100 км/ч составляет рекордные 3,7 секунды.

Также Фокус сообщал, что Suzuki Jimny получил обвес в духе "гелика". Цена такого кита — около 6,5 тыс. долларов.