Хочу быть Геликом. Для Suzuki Jimny выпустили дизайн-пакет в стиле Mercedes-AMG G-Class

Обвес, стилизующий Jimny под G-Class, предлагает японская тюнинговая фирма Liberty Walk.

Похож ли Suzuki Jimny на Mercedes G-Class? Угловатый дизайн с почти вертикальным лобовым стеклом, круглые фары, квадратные колесные арки — сходство, действительно, есть. Лишь немногие скажут, что нынешний Jimny похож на своего легендарного предшественника Samurai, основная же масса автомобилистов предпочитает сравнивать машину с более статусным "Гелендвагеном".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Некоторые владельцы "Джимников" идут еще дальше — и стилизуют свои автомобили под G-Class. Кузов в черном цвете, запаска в хромированном чехле, хромированные подножки и выведенный в бок выхлоп — в ход идут все приемы.

[ + – ] Mercdes-Benz G-Class (слева) и стилизованный под него Suzuki Jimny на парковке одного из бизнес-центров Киева Фото: Вадим Добровольский

Примеры подобных превращений можно нередко встретить в Киеве, как, например, на фото выше, но по-настоящему эта индустрия поставлена на поток в Японии, где обе модели давно имеют статус культовых.

Свежий пример — новый стайлинг-пакет от тюнинговой фирмы Liberty Walk. Она и раньше предлагала для Jimny обвесы в стиле Mercedes G-Class, а теперь сделала следующий шаг: программа доработок с "говорящим" названием G mini TYPE 2 призвана сделать "Джимник" похожим на самые мощные и дороги версии "Гелика" с индексом AMG.

Для этого японцы навесили на Jimny передний бампер с характерными большими воздухозаборниками, дополнительно расширили арки, добавили козырек на крыше и установили новые светодиодные фары и модифицированную решетку радиатору. Само собой, появились колеса в мерседесовском стиле, а капот изготовлен из углеволокна.

За все про все — чуть больше 6,5 тысяч долларов с карбоновым капотом и почти 5,8 тысячи со стальным. Много? Тогда заказываем лишь бамперы и решетку радиатора — это обойдется менее чем в 3,2 тысячи долларов.

Liberty Walk занимается, преимущественно, стайлинг-доработками, поэтому в данном случае техническая начинка Jimny осталась без изменений. Мотор — скромная бензиновая "четверка" 1.5 без наддува — выдает все те же 102 л.с. Но звучать стала злее — благодаря выведеному в бок под пороги выхлопу с двумя патрубками. Ага, как у самых навороченных AMG-версий G-Class.

В общем, чего только ни сделаешь, чтобы казаться круче. Одно в этой истории хорошо: в Liberty Walk свою работу делают качественно, поэтому наверняка в клиентах отбоя не будет.

Ранее Фокус сообщал, что в Польше на базе Mercedes-Benz Sprinter построили необычный эвакуатор для суперкаров. Автомобиль под названием Kegger Sprinter Petronas Edition выполнен в цветах команды Формулы 1 Mercedes-AMG.

Также мы рассказывали, что в Италии создали симбиоз автомобиля и мотоцикла. Родстер Suzuki Misano EV имеет T-образный руль и тандемную посадку, а построен в Институте европейского дизайна в Турине в сотрудничестве с японским автопроизводителем.