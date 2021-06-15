Хочу бути Геліком. Для Suzuki Jimny випустили дизайн-пакет у стилі Mercedes-AMG G-Class

Обвіс, який стилізує Jimny під G-Class, пропонує японська тюнінгова фірма Liberty Walk.

Чи схожий Suzuki Jimny на Mercedes G-Class? Незграбний дизайн із майже вертикальним лобовим склом, круглі фари, квадратні колісні арки — схожість, дійсно, є. Лише деякі скажуть, що нинішній Jimny схожий на свого легендарного попередника Samurai, основна ж маса автомобілістів воліє порівнювати машину з більш статусним "Гелендвагеном".

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Деякі власники "Джимнік" йдуть ще далі — і стилізують свої автомобілі під G-Class. Кузов у чорному кольорі, запаска в хромованому чохлі, хромовані підніжки і виведений в бік вихлоп — у хід йдуть всі прийоми.

[ + – ] Mercdes-Benz G-Class (ліворуч) і стилізований під нього Suzuki Jimny на парковці одного з бізнес-центрів Києва Фото: Вадим Добровольський

Приклади подібних перетворень можна нерідко зустріти в Києві, як, наприклад, на фото вище, але по-справжньому ця індустрія поставлена на потік у Японії, де обидві моделі давно мають статус культових.

Свіжий приклад — новий стайлінг-пакет від тюнінгової фірми Liberty Walk. Вона і раніше пропонувала для Jimny обважування в стилі Mercedes G-Class, а тепер зробила наступний крок: програма доопрацювань з "промовистою" назвою G mini TYPE 2 покликана зробити "Джимнік" схожим на найпотужніші та найдорожчі версії "Геліка" з індексом AMG.

Для цього японці навісили на Jimny передній бампер із характерними великими повітрозабірниками, додатково розширили арки, додали козирок на даху і встановили нові світлодіодні фари і модифіковану решітку радіатора. Само собою, з'явилися колеса в мерседесівському стилі, а капот виготовлений з вуглеволокна.

За все про все — трохи більше 6,5 тисячі доларів із карбоновим капотом і майже 5,8 тисячі зі сталевим. Багато? Тоді замовляємо лише бампери і грати радіатора — це коштуватиме менш ніж 3,2 тисячі доларів.

Liberty Walk займається, переважно, стайлінг-доробками, тому в цьому випадку технічна начинка Jimny залишилася без змін. Мотор — скромна бензинова "четвірка" 1.5 без наддуву — видає все ті ж 102 к. с. Але звучати почала зліше — завдяки виведенню в бік під пороги вихлопу з двома патрубками. Ага, як у найбільш наворочених AMG-версій G-Class.

Загалом, чого тільки не зробиш, щоб здаватися крутішим. Одне в цій історії добре: в Liberty Walk свою роботу роблять якісно, тому напевно в клієнтах відбою не буде.

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