Очень быстрый Гелендваген. Представлен Brabus 900 Rocket разгоном 3,7 с до «сотни»

Двигатель тюнингового внедорожника развивает 900 л.с. и 1250 Нм.

Известная тюнинговая компания Brabus из Германии представила очередной пакет доработок для культового внедорожника Mercedes-Benz G-Class. Новинка получила название Brabus 900 Rocket — и это самый быстрый Гелендваген в исполнении от Brabus!

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Внешне новинку можно узнать по обвесу Widestar (расширенные колесные арки, другие бамперы, капот из углепластика, спойлер сзади) в сочетании с дополнительными вставками из углепластика и 24-дюймовым колесам. Цвет кузова может быть только черным или серым.

Ранее компания выпустила две версии нового поколения G-Class — Brabus 700 Widestar и Brabus G V12 900 с мотором V12. Но 900 Rocket быстрее них обеих. Более того — с разгоном до 100 км/ч за 3,7 секунды это один из самых быстрых Гелендвагенов в мире.

Тем интереснее, что под капотом — мотор V8. Brabus 900 Rocket основан на Mercedes-AMG G63, который в стандарте имеет 4-литровый двигатель с отдачей 585 л.с. и 850 Нм. После доработок, среди которых, в том числе, увеличение рабочего объема до 4,4 литров и более производительные турбины, агрегат выдает уже 900 л.с. и 1250 Нм!

Трансмиссия — полный привод в сочетании с девятиступенчатым "автоматом". По сравнению с базовым автомобилем разгон до "сотни" стал быстрее на 0,8 секунды, а максимальная скорость — 280 против 240 км/ч.

Среди других технических доработок — адаптивные амортизаторы и выхлопная система с активными заслонками.

Тираж Brabus 900 Rocket лимитирован: всего будет простроено 25 таких автомобилей. Цена начинается с отметки 571 тысяча евро.

Ранее Фокус сообщал, что в Японии для Suzuki Jimny выпустили дизайн-пакет в стиле Mercedes-AMG G-Class. Обвес создан тюнинговой фирмой Liberty Walk.