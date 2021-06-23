Дуже швидкий Гелендваген. Представлений Brabus 900 Rocket розгоном 3,7 с до «сотні»

Двигун тюнінгового позашляховика розвиває 900 к.с. і 1250 Нм.

Відома тюнінгова компанія Brabus з Німеччини представила черговий пакет доопрацювань для культового позашляховика Mercedes-Benz G-Class. Новинка отримала назву Brabus 900 Rocket — і це найшвидший Гелендваген у виконанні від Brabus!

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Зовні новинку можна впізнати за обважуванням Widestar (розширені колісні арки, інші бампери, капот з вуглепластику, спойлер ззаду) у поєднанні з додатковими вставками з вуглепластику і 24-дюймовими колесами. Колір кузова може бути тільки чорним або сірим.

Раніше компанія випустила дві версії нового покоління G-Class — Brabus 700 Widestar і Brabus G V12 900 з мотором V12. Але 900 Rocket швидша за них обох. Більше того — з розгоном до 100 км/год за 3,7 секунди це один з найшвидших Гелендвагенів у світі.

Тим цікавіше, що під капотом — мотор V8. Brabus 900 Rocket заснований на Mercedes-AMG G63, який у стандарті має 4-літровий двигун з віддачею 585 л.с. і 850 Нм. Після доробок, серед яких, у тому числі, збільшення робочого обʼєму до 4,4 літрів і більш продуктивні турбіни, агрегат видає вже 900 к.с. і 1250 Нм!

Трансмісія — повний привід у поєднанні з девʼятиступеневим "автоматом". Порівняно з базовим автомобілем розгін до "сотні" став швидшим на 0,8 секунди, а максимальна швидкість — 280 проти 240 км/год.

Серед інших технічних доробок — адаптивні амортизатори і вихлопна система з активними заслінками.

Тираж Brabus 900 Rocket лімітований: усього буде 25 таких автомобілів. Ціна починається з позначки 571 тисяча євро.

Раніше Фокус повідомляв, що в Японії для Suzuki Jimny випустили дизайн-пакет у стилі Mercedes-AMG G-Class. Обвіс створений тюнінговою фірмою Liberty Walk.