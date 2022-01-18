Новейший кроссовер Lamborghini рассекретили во время тестов
Lamborghini Urus Evo получит прибавку в мощности, а через год линейку пополнит гибридный вариант.
В Швеции за полярным кругом засняли новый Lamborghini Urus 2022. Обновленный кроссовер проходит финальные испытания и в скором времени будет официально представлен. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Lamborghini Urus 2022 тестируют без камуфляжа, что дает возможность рассмотреть его дизайн. Изменения претерпели фары, бамперы и решетка радиатора. Кроме того, увеличены выхлопные трубы, а на капоте появились воздухозаборники. Спойлер на крыше стал выдвижным. Черный матовый окрас, как у тестового прототипа, очевидно пополнит палитру цветов Urus.Важно
Скорее всего, обновленный кроссовер назовут Lamborghini Urus Evo. Его 4,0-литровый V8 твин-турбо получит прибавку в мощности – ее увеличат с 650 до примерно 680-700 л. с.
А в 2023 году линейку расширит подзаряжаемый гибрид Lamborghini Urus. Мощность его силовой установки составит около 750-800 л. с.
Следует отметить, что кроссовер Lamborghini Urus уже стал самой популярной моделью марки. Именно благодаря ему Lamborghini в 2021 году установили рекорд продаж.
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