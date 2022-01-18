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Новейший кроссовер Lamborghini рассекретили во время тестов

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Фото: carscoops.com | У Lamborghini Urus 2022 новые фары и решетка радиатора

Lamborghini Urus Evo получит прибавку в мощности, а через год линейку пополнит гибридный вариант.

В Швеции за полярным кругом засняли новый Lamborghini Urus 2022. Обновленный кроссовер проходит финальные испытания и в скором времени будет официально представлен. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Lamborghini Urus 2022, новый Lamborghini Urus 2022, Lamborghini Urus, кроссовер Lamborghini Urus, Lamborghini Urus Evo
Линейку пополнит мощная гибридная версия
Фото: carscoops.com

Lamborghini Urus 2022 тестируют без камуфляжа, что дает возможность рассмотреть его дизайн. Изменения претерпели фары, бамперы и решетка радиатора. Кроме того, увеличены выхлопные трубы, а на капоте появились воздухозаборники. Спойлер на крыше стал выдвижным. Черный матовый окрас, как у тестового прототипа, очевидно пополнит палитру цветов Urus.

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Скорее всего, обновленный кроссовер назовут Lamborghini Urus Evo. Его 4,0-литровый V8 твин-турбо получит прибавку в мощности – ее увеличат с 650 до примерно 680-700 л. с.

А в 2023 году линейку расширит подзаряжаемый гибрид Lamborghini Urus. Мощность его силовой установки составит около 750-800 л. с.

Lamborghini Urus 2022, новый Lamborghini Urus 2022, Lamborghini Urus, кроссовер Lamborghini Urus, Lamborghini Urus Evo
Презентация обновленного кроссовера состоится в нынешнем году
Фото: carscoops.com

Следует отметить, что кроссовер Lamborghini Urus уже стал самой популярной моделью марки. Именно благодаря ему Lamborghini в 2021 году установили рекорд продаж.

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