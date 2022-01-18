Новый купе-кроссовер Skoda показали на первых фото

Skoda Kodiaq GT – купеобразный вариант кроссовера. Его комплектуют только топовыми 2,0-литровыми турбомоторами.

Опубликованы официальные фото Skoda Kodiaq GT 2022. Купеобразная версия кроссовера прошла обновление вслед за стандартной моделью. Об этом сообщает официальный сайт Skoda.

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[ + – ] У Skoda Kodiaq GT более покатая крыша Фото: Skoda

Новый Skoda Kodiaq GT на данный момент предлагают только на китайском рынке. Купе-кроссовер заметно отличается от обычного Kodiaq: у него более покатая крыша, а наклоненное заднее стекло прикрыто спойлером. Обновление затронуло решетку радиатора, оптику и бамперы.

[ + – ] В салоне появился 12,1-дюймовый дисплей Фото: autohome.com.cn

Салон Skoda Kodiaq GT также немного не такой, как у стандартного кроссовера. Купеобразный вариант получил другую переднюю панель, а еще виртуальный щиток приборов является частью базовой комплектации. К тому же, установлены спортивные ковшеобразные сиденья и скошенный снизу руль от Skoda Kodiaq RS.

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При обновлении кроссовер получил большой 12,1-дюймовый сенсорный дисплей тогда, как на европейском рынке для Skoda Kodiaq 2022 максимум доступен 9,2-дюймовый тачскрин.

[ + – ] Кроссовер получил спортивные передние кресла Фото: Skoda

Новый Skoda Kodiaq GT предложен с 2,0-литровыми бензиновыми турбомоторами мощностью 186 и 220 л. с. В первом случае привод передний, вот втором – полный. Обе версии получили 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями DSG.

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