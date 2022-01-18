Новый купе-кроссовер Skoda показали на первых фото
Skoda Kodiaq GT – купеобразный вариант кроссовера. Его комплектуют только топовыми 2,0-литровыми турбомоторами.
Опубликованы официальные фото Skoda Kodiaq GT 2022. Купеобразная версия кроссовера прошла обновление вслед за стандартной моделью. Об этом сообщает официальный сайт Skoda.
Новый Skoda Kodiaq GT на данный момент предлагают только на китайском рынке. Купе-кроссовер заметно отличается от обычного Kodiaq: у него более покатая крыша, а наклоненное заднее стекло прикрыто спойлером. Обновление затронуло решетку радиатора, оптику и бамперы.
Салон Skoda Kodiaq GT также немного не такой, как у стандартного кроссовера. Купеобразный вариант получил другую переднюю панель, а еще виртуальный щиток приборов является частью базовой комплектации. К тому же, установлены спортивные ковшеобразные сиденья и скошенный снизу руль от Skoda Kodiaq RS.Важно
При обновлении кроссовер получил большой 12,1-дюймовый сенсорный дисплей тогда, как на европейском рынке для Skoda Kodiaq 2022 максимум доступен 9,2-дюймовый тачскрин.
Новый Skoda Kodiaq GT предложен с 2,0-литровыми бензиновыми турбомоторами мощностью 186 и 220 л. с. В первом случае привод передний, вот втором – полный. Обе версии получили 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями DSG.
Ранее Фокус сообщал об электрическом купе-кроссовере Skoda. Он дебютирует до конца января.